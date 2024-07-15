https://ria.ru/20240715/trevoga-1959830734.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.07.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района, города Шебекино и Шебекинского городского округа, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T17:32

2024-07-15T17:32

2024-07-15T17:40

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

шебекино

происшествия

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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района, города Шебекино и Шебекинского городского округа, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240715/opasnost-1959742920.html

белгород

белгородский район

шебекино

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгород, белгородский район, шебекино, происшествия