https://ria.ru/20240715/trevoga-1959830734.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.07.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района, города Шебекино и Шебекинского городского округа, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:32
2024-07-15T17:32
2024-07-15T17:40
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
шебекино
происшествия
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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района, города Шебекино и Шебекинского городского округа, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240715/opasnost-1959742920.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, шебекино, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Происшествия
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино