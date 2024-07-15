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В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:32 15.07.2024 (обновлено: 17:40 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/trevoga-1959830734.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.07.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района, города Шебекино и Шебекинского городского округа, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:32
2024-07-15T17:40
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
шебекино
происшествия
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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района, города Шебекино и Шебекинского городского округа, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240715/opasnost-1959742920.html
белгород
белгородский район
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Дарья Буймова
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белгород, белгородский район, шебекино, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Происшествия
В Белгороде объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкБелгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района, города Шебекино и Шебекинского городского округа, сообщается в Telegram-канале городской администрации.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
Укрытие - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районШебекиноПроисшествия
 
 
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