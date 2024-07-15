https://ria.ru/20240715/tramp-1959893943.html

Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты

Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты - РИА Новости, 16.07.2024

Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты

Национальный съезд Республиканской партии выдвинул кандидатуру Дональда Трампа на пост президента США, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-15T22:34

2024-07-15T22:34

2024-07-16T00:08

сша

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959699160_179:0:2892:1526_1920x0_80_0_0_3ec5ea3a5eac595a3b8d781111796940.jpg

ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Национальный съезд Республиканской партии выдвинул кандидатуру Дональда Трампа на пост президента США, передает корреспондент РИА Новости.Объявление было сделано после установления кворума делегатов. По итогам голосования Трамп официально получил номинацию."Давайте сделаем это официальным. Поскольку Дональд Трамп получил большинство голосов делегатов съезда, партия объявляет его кандидатом на пост президента", — подвел итог голосования спикер палаты представителей Майк Джонсон.Позднее съезд номинировал сенатора Джея Ди Вэнса кандидатом на пост вице-президента США. Как было объявлено на съезде, только Вэнс соответствует критериям для номинации, в частности, обладает достаточной поддержкой. О выборе в пользу сенатора ранее объявил Трамп.Съезд республиканцев проходит в Милуоки с 15 по 18 июля. Как ожидается, в понедельник Трамп может выступить с речью.Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главные соперники в гонке — действующий глава государства, демократ Джо Байден и бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий. В свою очередь, почти все их соперники объявили о выходе из предвыборной гонки.При этом в субботу на Дональда Трампа совершили покушение во время предвыборного митинга. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам Трампа, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.Нападавший успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали. Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.Джо Байден, комментируя этот инцидент, пообещал, что расследование покушения будет быстрым. При этом он призвал не поддаваться спекуляциям о мотивах стрелка до выяснения всех обстоятельств. Глава государства также поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на митинге, во время которого было совершено нападение.

https://ria.ru/20240715/vitse-prezident-1959891412.html

https://ria.ru/20240715/tramp-1959823602.html

https://ria.ru/20240715/bajden-1959891792.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024