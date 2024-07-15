https://ria.ru/20240715/tramp-1959892014.html

ФБР получило доступ к телефону Крукса, стрелявшего в Трампа

ФБР получило доступ к телефону Крукса, стрелявшего в Трампа - РИА Новости, 15.07.2024

ФБР получило доступ к телефону Крукса, стрелявшего в Трампа

Специалисты ФБР получили доступ к телефону Томаса Крукса, предположительно, стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа на предвыборном митинге, завершен... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T22:14

2024-07-15T22:14

2024-07-15T22:31

фбр

покушение на дональда трампа

сша

в мире

пенсильвания

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Специалисты ФБР получили доступ к телефону Томаса Крукса, предположительно, стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа на предвыборном митинге, завершен осмотр его дома и машины, сообщили РИА Новости в ведомстве."Технические специалисты ФБР успешно получили доступ к телефону Томаса Мэтью Крукса, продолжают анализировать принадлежащие ему электронные устройства", - сообщил представитель ФБР."Обыск жилья и машины подозреваемого завершен", - сообщили в ФБР.В субботу на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, позднее ФБР сообщила, что это 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм".

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

сша

пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-15T22:14 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

фбр, покушение на дональда трампа, сша, в мире, пенсильвания, дональд трамп