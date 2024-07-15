В Милуоки начался съезд Республиканской партии
В Милуоки начался съезд республиканцев, который объявит Трампа своим кандидатом
© AP Photo / Manuel Balce CenetaБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МИЛУОКИ (США), 15 июл - РИА Новости. Съезд республиканцев, который объявит Дональда Трампа своим кандидатом на предстоящих выборах президента США, начался в Милуоки, передает корреспондент РИА Новости.
Съезд пройдет с 15 по 18 июля. Как ожидается, номинантом Трампа объявят в первый же день. Он выступит с речью в четверг. По некоторой информации, в понедельник он также может обратиться к делегатам. В съезде примет участие до 50 тысяч человек. В связи с его проведением в городе усилены меры безопасности.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
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