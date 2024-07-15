https://ria.ru/20240715/tramp-1959885234.html

В Милуоки начался съезд Республиканской партии

В Милуоки начался съезд Республиканской партии - РИА Новости, 15.07.2024

В Милуоки начался съезд Республиканской партии

Съезд республиканцев, который объявит Дональда Трампа своим кандидатом на предстоящих выборах президента США, начался в Милуоки, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T21:17

2024-07-15T21:17

2024-07-15T21:39

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покушение на дональда трампа

милуоки

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МИЛУОКИ (США), 15 июл - РИА Новости. Съезд республиканцев, который объявит Дональда Трампа своим кандидатом на предстоящих выборах президента США, начался в Милуоки, передает корреспондент РИА Новости. Съезд пройдет с 15 по 18 июля. Как ожидается, номинантом Трампа объявят в первый же день. Он выступит с речью в четверг. По некоторой информации, в понедельник он также может обратиться к делегатам. В съезде примет участие до 50 тысяч человек. В связи с его проведением в городе усилены меры безопасности. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

сша

пенсильвания

милуоки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа, милуоки