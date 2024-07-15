Помощник Трампа оценил план Китая по Украине
Помощник Трампа Греннел: план Китая по Украине содержит хорошие элементы
© AP Photo / Susan WalshРик Гренелл
© AP Photo / Susan Walsh
Рик Гренелл. Архивное фото
МИЛУОКИ (США), 15 июл - РИА Новости. Помощник бывшего президента США Дональда Трампа Рик Греннел заявил, что план Китая по украинскому урегулированию содержит хорошие элементы.
"Я предупреждаю, я не говорю, что поддерживаю китайский мирный план. Я говорю, что в нем есть довольно хорошие элементы", - заявил Греннел в ходе круглого стола. Его высказывания приводит агентство Bloomberg.
Ранее в меморандуме Китая и Бразилии отмечалось, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.