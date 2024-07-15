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Помощник Трампа оценил план Китая по Украине - РИА Новости, 15.07.2024
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19:54 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/tramp-1959869818.html
Помощник Трампа оценил план Китая по Украине
Помощник Трампа оценил план Китая по Украине - РИА Новости, 15.07.2024
Помощник Трампа оценил план Китая по Украине
Помощник бывшего президента США Дональда Трампа Рик Греннел заявил, что план Китая по украинскому урегулированию содержит хорошие элементы. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T19:54
2024-07-15T19:54
в мире
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россия
украина
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МИЛУОКИ (США), 15 июл - РИА Новости. Помощник бывшего президента США Дональда Трампа Рик Греннел заявил, что план Китая по украинскому урегулированию содержит хорошие элементы. "Я предупреждаю, я не говорю, что поддерживаю китайский мирный план. Я говорю, что в нем есть довольно хорошие элементы", - заявил Греннел в ходе круглого стола. Его высказывания приводит агентство Bloomberg. Ранее в меморандуме Китая и Бразилии отмечалось, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240715/orban-1959724297.html
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в мире, китай, россия, украина, дональд трамп
В мире, Китай, Россия, Украина, Дональд Трамп
Помощник Трампа оценил план Китая по Украине

Помощник Трампа Греннел: план Китая по Украине содержит хорошие элементы

© AP Photo / Susan WalshРик Гренелл
Рик Гренелл - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Рик Гренелл. Архивное фото
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МИЛУОКИ (США), 15 июл - РИА Новости. Помощник бывшего президента США Дональда Трампа Рик Греннел заявил, что план Китая по украинскому урегулированию содержит хорошие элементы.
"Я предупреждаю, я не говорю, что поддерживаю китайский мирный план. Я говорю, что в нем есть довольно хорошие элементы", - заявил Греннел в ходе круглого стола. Его высказывания приводит агентство Bloomberg.
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Ранее в меморандуме Китая и Бразилии отмечалось, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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