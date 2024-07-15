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Трамп призвал немедленно обеспечить Кеннеди-младшего охраной - РИА Новости, 15.07.2024
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19:15 15.07.2024 (обновлено: 19:16 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/tramp-1959862804.html
Трамп призвал немедленно обеспечить Кеннеди-младшего охраной
Трамп призвал немедленно обеспечить Кеннеди-младшего охраной - РИА Новости, 15.07.2024
Трамп призвал немедленно обеспечить Кеннеди-младшего охраной
Экс-лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп, на которого в субботу было совершено покушение, в социальной сети Truth Social призвал к обеспечению... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T19:15
2024-07-15T19:16
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
роберт кеннеди
джон кеннеди (политик)
фбр
покушение на дональда трампа
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Экс-лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп, на которого в субботу было совершено покушение, в социальной сети Truth Social призвал к обеспечению другого участника президентской гонки, Роберта Кеннеди-младшего, охраной Секретной службы. "В свете происходящего в мире сегодня, я считаю, что Роберт Ф. Кеннеди обязательно и прямо сейчас должен иметь защиту Секретной службы", - написал экс-президент. По словам Трампа, "учитывая историю семьи Кеннеди, это, очевидно, то, что должно быть сделано". В субботу на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". Подозреваемый, по информации ФБР, 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Племянник президента США Джона Кеннеди, погибшего в результате покушения в 1963 году, Роберт Кеннеди-младший участвует в президентской гонке в качестве независимого кандидата. Его предвыборная кампания неоднократно обращалась к администрации с просьбой об обеспечении охраны кандидата, но она не была предоставлена.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959504842.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, роберт кеннеди, джон кеннеди (политик), фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди, Джон Кеннеди (политик), ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Трамп призвал немедленно обеспечить Кеннеди-младшего охраной

Трамп призвал немедленно обеспечить Кеннеди-младшего охраной Секретной службы

© AP Photo / Hans PenninkРоберт Ф. Кеннеди-младший
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Hans Pennink
Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Экс-лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп, на которого в субботу было совершено покушение, в социальной сети Truth Social призвал к обеспечению другого участника президентской гонки, Роберта Кеннеди-младшего, охраной Секретной службы.
"В свете происходящего в мире сегодня, я считаю, что Роберт Ф. Кеннеди обязательно и прямо сейчас должен иметь защиту Секретной службы", - написал экс-президент.
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Кеннеди-младший обратился к американцам после покушения на Трампа
14 июля, 03:08
По словам Трампа, "учитывая историю семьи Кеннеди, это, очевидно, то, что должно быть сделано".
В субботу на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Стрельба на предвыборном митинге Трампа - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Покушение повысило шансы Трампа на победу, пишут СМИ
Вчера, 18:29
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". Подозреваемый, по информации ФБР, 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.
Племянник президента США Джона Кеннеди, погибшего в результате покушения в 1963 году, Роберт Кеннеди-младший участвует в президентской гонке в качестве независимого кандидата. Его предвыборная кампания неоднократно обращалась к администрации с просьбой об обеспечении охраны кандидата, но она не была предоставлена.
Покушение на Дональда Трампа. Полное видео - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
В машине подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства
14 июля, 17:44
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампРоберт КеннедиДжон Кеннеди (политик)ФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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