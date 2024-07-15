https://ria.ru/20240715/tramp-1959862804.html

Трамп призвал немедленно обеспечить Кеннеди-младшего охраной

Трамп призвал немедленно обеспечить Кеннеди-младшего охраной - РИА Новости, 15.07.2024

Трамп призвал немедленно обеспечить Кеннеди-младшего охраной

Экс-лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп, на которого в субботу было совершено покушение, в социальной сети Truth Social призвал к обеспечению... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T19:15

2024-07-15T19:15

2024-07-15T19:16

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роберт кеннеди

джон кеннеди (политик)

фбр

покушение на дональда трампа

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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Экс-лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп, на которого в субботу было совершено покушение, в социальной сети Truth Social призвал к обеспечению другого участника президентской гонки, Роберта Кеннеди-младшего, охраной Секретной службы. "В свете происходящего в мире сегодня, я считаю, что Роберт Ф. Кеннеди обязательно и прямо сейчас должен иметь защиту Секретной службы", - написал экс-президент. По словам Трампа, "учитывая историю семьи Кеннеди, это, очевидно, то, что должно быть сделано". В субботу на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". Подозреваемый, по информации ФБР, 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Племянник президента США Джона Кеннеди, погибшего в результате покушения в 1963 году, Роберт Кеннеди-младший участвует в президентской гонке в качестве независимого кандидата. Его предвыборная кампания неоднократно обращалась к администрации с просьбой об обеспечении охраны кандидата, но она не была предоставлена.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959504842.html

https://ria.ru/20240715/pokushenie-1959847646.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959611624.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, роберт кеннеди, джон кеннеди (политик), фбр, покушение на дональда трампа