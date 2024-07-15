https://ria.ru/20240715/tramp-1959855610.html

Отец стрелявшего в Трампа думал, что сын поехал на стрельбище, пишут СМИ

Отец стрелявшего в Трампа думал, что сын поехал на стрельбище, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2024

Отец стрелявшего в Трампа думал, что сын поехал на стрельбище, пишут СМИ

Отец подозреваемого в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа полагал, что его сын в субботу поехал на стрельбище, а не на митинг, сообщила газета... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T18:56

2024-07-15T18:56

2024-07-15T19:15

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покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Отец подозреваемого в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа полагал, что его сын в субботу поехал на стрельбище, а не на митинг, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Старший Крукс полагал, что его сын отправился на стрельбище в субботу, но забеспокоился, когда не смог до него дозвониться, и связался с полицией после сообщения о стрельбе", - говорится в публикации. Ранее сообщалось, что злоумышленник стрелял из оружия, легального купленного его отцом. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240715/tramp-1959839575.html

https://ria.ru/20240715/pokushenie-1959811448.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, покушение на дональда трампа