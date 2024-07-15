https://ria.ru/20240715/tramp-1959843921.html

Покушение на Трампа спровоцировано риторикой демократов, считают эксперты

Покушение на Трампа спровоцировано риторикой демократов, считают эксперты - РИА Новости, 15.07.2024

Покушение на Трампа спровоцировано риторикой демократов, считают эксперты

Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа было спровоцировано риторикой ненависти со стороны его политических оппонентов-демократов, но повышает шансы РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T18:18

2024-07-15T18:18

2024-07-15T18:18

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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа было спровоцировано риторикой ненависти со стороны его политических оппонентов-демократов, но повышает шансы на возвращение республиканца в Белый дом по итогам предстоящих выборов главы государства, считают опрошенные РИА Новости эксперты. В субботу на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. Экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. По мнению политического комментатора Чарльза Ортела, случившееся с экс-президентом последовало за периодом публичной риторики ненависти против него, которая создавала атмосферу угроз его жизни. "Это происходит вскоре после того, как "темный Брэндон" (так в штуку называют действующего президента США Джо Байдена в интернете - ред.) призывал своих сторонников "нацелиться на Трампа", - сообщил он агентству. Ортел указал, что использовавшиеся в избирательной кампании Байдена комментарии в отношении Трампа в социальных сетях могли восприниматься как призывы к убийству экс-президента, их поддерживали миллионы сторонников Демократической партии США. Кроме того, как отметил эксперт, атака на экс-президента повлечет за собой значительный рост поддержки Трампа на общенациональном уровне. "Совершенно ясно одно - Джо Байден никогда не добьется переизбрания… Демократам нужно отправить Байдена и Харрис в отставку, им необходимо свернуть свою опасную риторику", - добавил он. Полковник морской пехоты США в отставке Дональд Вандергрифф также заявил РИА Новости, что атака на экс-президента стала возможной из-за распространяемой политическими оппонентами риторики ненависти в отношении него. "Плохо то, что демократы попросту спровоцировали это через свой ужасный, стимулирующий насилие язык", - сказал он агентству. Бывший военный также признался, что многие ветераны в США были возмущены тем, как была организована охрана Трампа, которого защищает Секретная служба США. Вандергрифф указывает на то, что преступнику удалось так близко подобраться к экс-президенту - расстояние, с которого он стрелял, составляло всего около 140 метров. Подозреваемый в покушении на Трампа - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа. Трамп вошел в короткий список американских лидеров, переживших попытку покушения. Среди них Теодор Рузвельт, получивший пулю в грудь во время предвыборной кампании в 1912 году, а также Рональд Рейган, подвергшийся нападению в 1981 году.

https://ria.ru/20240715/pokushenie-1959811448.html

https://ria.ru/20240715/tramp-1959771891.html

https://ria.ru/20240714/gosduma-1959576809.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, покушение на дональда трампа, выборы президента сша — 2024