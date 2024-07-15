Рейтинг@Mail.ru
Покушение на Трампа спровоцировано риторикой демократов, считают эксперты - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/tramp-1959843921.html
Покушение на Трампа спровоцировано риторикой демократов, считают эксперты
Покушение на Трампа спровоцировано риторикой демократов, считают эксперты - РИА Новости, 15.07.2024
Покушение на Трампа спровоцировано риторикой демократов, считают эксперты
Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа было спровоцировано риторикой ненависти со стороны его политических оппонентов-демократов, но повышает шансы РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:18
2024-07-15T18:18
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
покушение на дональда трампа
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959539811_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_62248581bcd5c647c7a7f5e7e3d45580.jpg
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа было спровоцировано риторикой ненависти со стороны его политических оппонентов-демократов, но повышает шансы на возвращение республиканца в Белый дом по итогам предстоящих выборов главы государства, считают опрошенные РИА Новости эксперты. В субботу на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. Экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. По мнению политического комментатора Чарльза Ортела, случившееся с экс-президентом последовало за периодом публичной риторики ненависти против него, которая создавала атмосферу угроз его жизни. "Это происходит вскоре после того, как "темный Брэндон" (так в штуку называют действующего президента США Джо Байдена в интернете - ред.) призывал своих сторонников "нацелиться на Трампа", - сообщил он агентству. Ортел указал, что использовавшиеся в избирательной кампании Байдена комментарии в отношении Трампа в социальных сетях могли восприниматься как призывы к убийству экс-президента, их поддерживали миллионы сторонников Демократической партии США. Кроме того, как отметил эксперт, атака на экс-президента повлечет за собой значительный рост поддержки Трампа на общенациональном уровне. "Совершенно ясно одно - Джо Байден никогда не добьется переизбрания… Демократам нужно отправить Байдена и Харрис в отставку, им необходимо свернуть свою опасную риторику", - добавил он. Полковник морской пехоты США в отставке Дональд Вандергрифф также заявил РИА Новости, что атака на экс-президента стала возможной из-за распространяемой политическими оппонентами риторики ненависти в отношении него. "Плохо то, что демократы попросту спровоцировали это через свой ужасный, стимулирующий насилие язык", - сказал он агентству. Бывший военный также признался, что многие ветераны в США были возмущены тем, как была организована охрана Трампа, которого защищает Секретная служба США. Вандергрифф указывает на то, что преступнику удалось так близко подобраться к экс-президенту - расстояние, с которого он стрелял, составляло всего около 140 метров. Подозреваемый в покушении на Трампа - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа. Трамп вошел в короткий список американских лидеров, переживших попытку покушения. Среди них Теодор Рузвельт, получивший пулю в грудь во время предвыборной кампании в 1912 году, а также Рональд Рейган, подвергшийся нападению в 1981 году.
https://ria.ru/20240715/pokushenie-1959811448.html
https://ria.ru/20240715/tramp-1959771891.html
https://ria.ru/20240714/gosduma-1959576809.html
https://ria.ru/20240715/smi-1959770707.html
сша
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959539811_173:259:2559:2048_1920x0_80_0_0_0a3875c566413fa9b4f73d8541423363.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, покушение на дональда трампа, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, Выборы президента США — 2024
Покушение на Трампа спровоцировано риторикой демократов, считают эксперты

Эксперты: атака на Трампа была спровоцирована риторикой его оппонентов

© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа было спровоцировано риторикой ненависти со стороны его политических оппонентов-демократов, но повышает шансы на возвращение республиканца в Белый дом по итогам предстоящих выборов главы государства, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
В субботу на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. Экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Эксперты рассказали, как покушение на Трампа повлияет на выборы
Вчера, 16:34
По мнению политического комментатора Чарльза Ортела, случившееся с экс-президентом последовало за периодом публичной риторики ненависти против него, которая создавала атмосферу угроз его жизни.
"Это происходит вскоре после того, как "темный Брэндон" (так в штуку называют действующего президента США Джо Байдена в интернете - ред.) призывал своих сторонников "нацелиться на Трампа", - сообщил он агентству.
Ортел указал, что использовавшиеся в избирательной кампании Байдена комментарии в отношении Трампа в социальных сетях могли восприниматься как призывы к убийству экс-президента, их поддерживали миллионы сторонников Демократической партии США.
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
На Западе раскрыли, что последует за покушением на Трампа
Вчера, 14:38
Кроме того, как отметил эксперт, атака на экс-президента повлечет за собой значительный рост поддержки Трампа на общенациональном уровне.
"Совершенно ясно одно - Джо Байден никогда не добьется переизбрания… Демократам нужно отправить Байдена и Харрис в отставку, им необходимо свернуть свою опасную риторику", - добавил он.
Полковник морской пехоты США в отставке Дональд Вандергрифф также заявил РИА Новости, что атака на экс-президента стала возможной из-за распространяемой политическими оппонентами риторики ненависти в отношении него.
"Плохо то, что демократы попросту спровоцировали это через свой ужасный, стимулирующий насилие язык", - сказал он агентству.
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
В Госдуме предположили, чем Трамп мог спровоцировать покушение
14 июля, 14:33
Бывший военный также признался, что многие ветераны в США были возмущены тем, как была организована охрана Трампа, которого защищает Секретная служба США. Вандергрифф указывает на то, что преступнику удалось так близко подобраться к экс-президенту - расстояние, с которого он стрелял, составляло всего около 140 метров.
Подозреваемый в покушении на Трампа - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
Трамп вошел в короткий список американских лидеров, переживших попытку покушения. Среди них Теодор Рузвельт, получивший пулю в грудь во время предвыборной кампании в 1912 году, а также Рональд Рейган, подвергшийся нападению в 1981 году.
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Кампанию Байдена могут приостановить после покушения на Трампа, пишут СМИ
Вчера, 14:33
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампПокушение на Дональда ТрампаВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала