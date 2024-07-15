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Отец стрелявшего в Трампа владеет более чем 20 единицами оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2024
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18:04 15.07.2024 (обновлено: 18:08 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/tramp-1959839575.html
Отец стрелявшего в Трампа владеет более чем 20 единицами оружия, пишут СМИ
Отец стрелявшего в Трампа владеет более чем 20 единицами оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2024
Отец стрелявшего в Трампа владеет более чем 20 единицами оружия, пишут СМИ
На отца мужчины, подозреваемого в покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа, зарегистрировано более 20 единиц огнестрельного оружия, сообщил телеканал РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:04
2024-07-15T18:08
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
джо байден
фбр
покушение на дональда трампа
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. На отца мужчины, подозреваемого в покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа, зарегистрировано более 20 единиц огнестрельного оружия, сообщил телеканал CNN в понедельник, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. &quot;Согласно данным, проверенным сотрудниками правоохранительных органов, более 20 единиц оружия зарегистрированы на отца стрелка Трампа Томаса Мэтью Крукса, сообщил источник CNN. Все зарегистрированное оружие приобретено легально, заявили в правоохранительных органах&quot;, - следует из сообщения.В то же время во время осмотра тела нападавшего был обнаружен передатчик, а в его машине нашли приемник с проводами, ведущими к металлическому ящику, в котором, возможно, содержится взрывчатка, источники сообщили телеканалу. Автомобиль был припаркован рядом с местом проведения выступления Трампа, в связи с чем следователи проверяют версию, что стрелок хотел взорвать автомобиль с целью отвлечения внимания от своей огневой позиции. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240715/tramp-1959823602.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Отец стрелявшего в Трампа владеет более чем 20 единицами оружия, пишут СМИ

CNN: на отца стрелявшего в Трампа зарегистрировано более 20 единиц оружия

© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. На отца мужчины, подозреваемого в покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа, зарегистрировано более 20 единиц огнестрельного оружия, сообщил телеканал CNN в понедельник, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
«

"Согласно данным, проверенным сотрудниками правоохранительных органов, более 20 единиц оружия зарегистрированы на отца стрелка Трампа Томаса Мэтью Крукса, сообщил источник CNN. Все зарегистрированное оружие приобретено легально, заявили в правоохранительных органах", - следует из сообщения.

В то же время во время осмотра тела нападавшего был обнаружен передатчик, а в его машине нашли приемник с проводами, ведущими к металлическому ящику, в котором, возможно, содержится взрывчатка, источники сообщили телеканалу.
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Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
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Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
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