Отец стрелявшего в Трампа владеет более чем 20 единицами оружия, пишут СМИ
CNN: на отца стрелявшего в Трампа зарегистрировано более 20 единиц оружия
© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. На отца мужчины, подозреваемого в покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа, зарегистрировано более 20 единиц огнестрельного оружия, сообщил телеканал CNN в понедельник, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
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"Согласно данным, проверенным сотрудниками правоохранительных органов, более 20 единиц оружия зарегистрированы на отца стрелка Трампа Томаса Мэтью Крукса, сообщил источник CNN. Все зарегистрированное оружие приобретено легально, заявили в правоохранительных органах", - следует из сообщения.
В то же время во время осмотра тела нападавшего был обнаружен передатчик, а в его машине нашли приемник с проводами, ведущими к металлическому ящику, в котором, возможно, содержится взрывчатка, источники сообщили телеканалу.
Автомобиль был припаркован рядом с местом проведения выступления Трампа, в связи с чем следователи проверяют версию, что стрелок хотел взорвать автомобиль с целью отвлечения внимания от своей огневой позиции.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.