Трамп призвал прекратить все уголовные преследования против него
Трамп после закрытия дела о документах призвал прекратить все преследования
© AP Photo / Yuki IwamuraЭкс-президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Yuki Iwamura
Экс-президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, на которого ранее было совершено покушение, в своей социальной сети Truth Social призвал прекратить все уголовные преследования против него после отмены решения суда во Флориде.
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"Отклонение беззаконного обвинения во Флориде должно стать лишь первым шагом, за которым последует отмена ВСЕХ охот на ведьм (дел против него - ред.)", - Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.
Он вновь обвинил демократов и министерство юстиции США в фабрикации политически мотивированных дел против него.
Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
Однако в связи с недавним постановлением Верховного суда США, который определил, что президент неподсуден за действия, совершенные им в официальном качестве, перспективы уголовного преследования по ряду дел под вопросом, что даже признает его конкурент-демократ, президент США Джо Байден. Вместе с тем часть из того, что Трампу инкриминируется, под это определение может не подпадать.