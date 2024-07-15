https://ria.ru/20240715/tramp-1959835945.html

Трамп призвал прекратить все уголовные преследования против него

Трамп призвал прекратить все уголовные преследования против него - РИА Новости, 15.07.2024

Трамп призвал прекратить все уголовные преследования против него

Бывший президент США Дональд Трамп, на которого ранее было совершено покушение, в своей социальной сети Truth Social призвал прекратить все уголовные... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T17:50

2024-07-15T17:50

2024-07-15T18:12

флорида

дональд трамп

в мире

сша

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941617784_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_74c99a6110dc432cbf475b8f4e7465c3.jpg

ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, на которого ранее было совершено покушение, в своей социальной сети Truth Social призвал прекратить все уголовные преследования против него после отмены решения суда во Флориде."Отклонение беззаконного обвинения во Флориде должно стать лишь первым шагом, за которым последует отмена ВСЕХ охот на ведьм (дел против него - ред.)", - Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.Он вновь обвинил демократов и министерство юстиции США в фабрикации политически мотивированных дел против него.Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.Однако в связи с недавним постановлением Верховного суда США, который определил, что президент неподсуден за действия, совершенные им в официальном качестве, перспективы уголовного преследования по ряду дел под вопросом, что даже признает его конкурент-демократ, президент США Джо Байден. Вместе с тем часть из того, что Трампу инкриминируется, под это определение может не подпадать.

https://ria.ru/20240715/pokushenie-1959811448.html

флорида

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

флорида, дональд трамп, в мире, сша, джо байден