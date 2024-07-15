Мужчина, стрелявший в Трампа, купил патроны за час до атаки, пишут СМИ
CNN: подозреваемый в покушении на Трампа купил 50 патронов за час до атаки
© AP Photo / Gene J. PuskarСтрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
© AP Photo / Gene J. Puskar
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа приобрел 50 патронов в оружейном магазине всего за несколько часов до совершения атаки, сообщил телеканал CNN в понедельник, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
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"По словам высокопоставленного представителя правоохранительных органов, стрелок, который совершил субботнее покушение на Дональда Трампа, приобрел 50 патронов в местном оружейном магазине всего за несколько часов до совершения нападения", - говорится в сообщении телеканала.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
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Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.