https://ria.ru/20240715/tramp-1959808035.html

Мужчина, стрелявший в Трампа, купил патроны за час до атаки, пишут СМИ

Мужчина, стрелявший в Трампа, купил патроны за час до атаки, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2024

Мужчина, стрелявший в Трампа, купил патроны за час до атаки, пишут СМИ

Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа приобрел 50 патронов в оружейном магазине всего за несколько часов до совершения атаки,... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:22

2024-07-15T16:22

2024-07-15T16:22

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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа приобрел 50 патронов в оружейном магазине всего за несколько часов до совершения атаки, сообщил телеканал CNN в понедельник, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. "По словам высокопоставленного представителя правоохранительных органов, стрелок, который совершил субботнее покушение на Дональда Трампа, приобрел 50 патронов в местном оружейном магазине всего за несколько часов до совершения нападения", - говорится в сообщении телеканала.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240715/gosduma-1959788902.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр