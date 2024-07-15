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В США отрицают многократный отказ в усилении мер по защите Трампа - РИА Новости, 15.07.2024
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15:36 15.07.2024 (обновлено: 15:48 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/tramp-1959793965.html
В США отрицают многократный отказ в усилении мер по защите Трампа
В США отрицают многократный отказ в усилении мер по защите Трампа - РИА Новости, 15.07.2024
В США отрицают многократный отказ в усилении мер по защите Трампа
Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в понедельник в эфире телеканала CNN отверг обвинения, что несколько раз отказывал в усилении мер... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:36
2024-07-15T15:48
сша
покушение на дональда трампа
в мире
пенсильвания
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в понедельник в эфире телеканала CNN отверг обвинения, что несколько раз отказывал в усилении мер безопасности для бывшего президента США Дональда Трампа, на которого было совершено покушение.Ранее с этими обвинениями выступил Член палаты представителей США от республиканцев Майкл Уолтц, ссылаясь на источники."Это безосновательное и безответственное заявление, и оно однозначно ложное", - заявил Майоркас, отвечая на соответствующий вопрос.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240715/sezd-1959784642.html
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сша, покушение на дональда трампа, в мире, пенсильвания, дональд трамп
США, Покушение на Дональда Трампа, В мире, Пенсильвания, Дональд Трамп
В США отрицают многократный отказ в усилении мер по защите Трампа

Министр безопасности США отрицает, что отказывал Трампу в усилении защиты

© AP Photo / Evan VucciАгенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
Агенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Агенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в понедельник в эфире телеканала CNN отверг обвинения, что несколько раз отказывал в усилении мер безопасности для бывшего президента США Дональда Трампа, на которого было совершено покушение.
Ранее с этими обвинениями выступил Член палаты представителей США от республиканцев Майкл Уолтц, ссылаясь на источники.
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"Это безосновательное и безответственное заявление, и оно однозначно ложное", - заявил Майоркас, отвечая на соответствующий вопрос.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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СШАПокушение на Дональда ТрампаВ миреПенсильванияДональд Трамп
 
 
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