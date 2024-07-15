В США отрицают многократный отказ в усилении мер по защите Трампа
Министр безопасности США отрицает, что отказывал Трампу в усилении защиты
© AP Photo / Evan VucciАгенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
© AP Photo / Evan Vucci
Агенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в понедельник в эфире телеканала CNN отверг обвинения, что несколько раз отказывал в усилении мер безопасности для бывшего президента США Дональда Трампа, на которого было совершено покушение.
Ранее с этими обвинениями выступил Член палаты представителей США от республиканцев Майкл Уолтц, ссылаясь на источники.
"Это безосновательное и безответственное заявление, и оно однозначно ложное", - заявил Майоркас, отвечая на соответствующий вопрос.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.