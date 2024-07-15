https://ria.ru/20240715/tramp-1959793965.html

В США отрицают многократный отказ в усилении мер по защите Трампа

В США отрицают многократный отказ в усилении мер по защите Трампа - РИА Новости, 15.07.2024

В США отрицают многократный отказ в усилении мер по защите Трампа

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в понедельник в эфире телеканала CNN отверг обвинения, что несколько раз отказывал в усилении мер... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:36

2024-07-15T15:36

2024-07-15T15:48

сша

покушение на дональда трампа

в мире

пенсильвания

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в понедельник в эфире телеканала CNN отверг обвинения, что несколько раз отказывал в усилении мер безопасности для бывшего президента США Дональда Трампа, на которого было совершено покушение.Ранее с этими обвинениями выступил Член палаты представителей США от республиканцев Майкл Уолтц, ссылаясь на источники."Это безосновательное и безответственное заявление, и оно однозначно ложное", - заявил Майоркас, отвечая на соответствующий вопрос.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240715/sezd-1959784642.html

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сша

пенсильвания

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сша, покушение на дональда трампа, в мире, пенсильвания, дональд трамп