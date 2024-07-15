https://ria.ru/20240715/tramp-1959771891.html

На Западе раскрыли, что последует за покушением на Трампа

На Западе раскрыли, что последует за покушением на Трампа - РИА Новости, 15.07.2024

На Западе раскрыли, что последует за покушением на Трампа

Покушение на экс-главу Белого дома Дональда Трампа приведет к еще большему расколу в США, пишет историк и журналист Оливер Бейтман в статье для UnHerd. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:38

2024-07-15T14:38

2024-07-15T14:38

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сша

пенсильвания

дональд трамп

джо байден

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Покушение на экс-главу Белого дома Дональда Трампа приведет к еще большему расколу в США, пишет историк и журналист Оливер Бейтман в статье для UnHerd."Мы готовы к еще большему расколу", — отметил он.По мнению Бейтмана, действующий президент США Джо Байден может использовать покушение на соперника в интересах своей предвыборной кампании: он будет настаивать на ужесточении мер контроля за оборотом оружия. Эксперт подчеркнул, что время, когда страна объединялась перед лицом страшных событий, прошло."В конце концов, кровоточащее ухо Трампа служит образным представлением израненного состояния американской политики", — заключил он.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен и потерял много крови.Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240715/pokushenie-1959705985.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, покушение на дональда трампа