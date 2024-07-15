СМИ сообщили об ошибке Секретной службы в обеспечении безопасности Трампа
NBC News: в США знали, что крыша, с которой стреляли в Трампа, небезопасна
© AP Photo / Gene J. PuskarСотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
© AP Photo / Gene J. Puskar
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Секретная служба США заранее знала, что крыша, с которой стреляли в экс-президента страны Дональда Трампа, небезопасна, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с планированием операций ведомства.
"Крыша, с которой злоумышленник выстрелил в экс-президента Дональда Трампа во время предвыборного митинга, была идентифицирована Секретной службой как потенциальная уязвимость за несколько дней до мероприятия", - отмечает телеканал.
По мнению неназванного бывшего высокопоставленного сотрудника ведомства, во время митинга кто-то должен был находиться на крыше или охранять здание, чтобы туда никто не залез.
Бывший сотрудник Секретной службы, занимавшийся обеспечением безопасности кандидатов в президенты, Энтони Канджелоси заявил NBC News, что если бы ведомство разместило кого-нибудь на крыше того здания, то, возможно, стрелявший и не стал бы осуществлять задуманное.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое пострадали.
Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, при этом бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании - штата, где проходил митинг. Как уточнили журналисты, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.