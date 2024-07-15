https://ria.ru/20240715/tramp-1959760229.html

СМИ сообщили об ошибке Секретной службы в обеспечении безопасности Трампа

СМИ сообщили об ошибке Секретной службы в обеспечении безопасности Трампа - РИА Новости, 15.07.2024

СМИ сообщили об ошибке Секретной службы в обеспечении безопасности Трампа

Секретная служба США заранее знала, что крыша, с которой стреляли в экс-президента страны Дональда Трампа, небезопасна, сообщает телеканал NBC News со ссылкой... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T13:59

2024-07-15T13:59

2024-07-15T14:00

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сша

пенсильвания

дональд трамп

фбр

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Секретная служба США заранее знала, что крыша, с которой стреляли в экс-президента страны Дональда Трампа, небезопасна, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с планированием операций ведомства. "Крыша, с которой злоумышленник выстрелил в экс-президента Дональда Трампа во время предвыборного митинга, была идентифицирована Секретной службой как потенциальная уязвимость за несколько дней до мероприятия", - отмечает телеканал. По мнению неназванного бывшего высокопоставленного сотрудника ведомства, во время митинга кто-то должен был находиться на крыше или охранять здание, чтобы туда никто не залез. Бывший сотрудник Секретной службы, занимавшийся обеспечением безопасности кандидатов в президенты, Энтони Канджелоси заявил NBC News, что если бы ведомство разместило кого-нибудь на крыше того здания, то, возможно, стрелявший и не стал бы осуществлять задуманное. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, при этом бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании - штата, где проходил митинг. Как уточнили журналисты, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240715/podozrevaemyj-1959733439.html

https://ria.ru/20240715/tramp-1959754978.html

https://ria.ru/20240715/cnn-1959749799.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа