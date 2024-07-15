https://ria.ru/20240715/tramp-1959759173.html

Покушение на Трампа усилит политическую поляризацию в США, заявил эксперт

Покушение на Трампа усилит политическую поляризацию в США, заявил эксперт - РИА Новости, 15.07.2024

Покушение на Трампа усилит политическую поляризацию в США, заявил эксперт

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа усилит политическую поляризацию в США и еще больше укрепит позиции Трампа, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T13:53

2024-07-15T13:53

2024-07-15T13:53

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ПЕКИН, 15 июл - РИА Новости. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа усилит политическую поляризацию в США и еще больше укрепит позиции Трампа, заявил РИА Новости заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете Чжэн Аньгуан. "Инцидент со стрельбой усилит политическую поляризацию в США и окажет влияние на президентские выборы. В целом, избежав смерти, Трамп создал себе образ крепкого орешка, вызвал чувство печали у сторонников Трампа и MAGA (сторонники лозунга Трампа Make America Great Again, сокращенно MAGA, в переводе - "Сделаем Америку вновь великой" - ред.), что может принести ему большую пользу на выборах", - сказал Чжэн Аньгуан. Эксперт отметил, что доказательством тому служит резкий рост рейтинга поддержки Трампа после происшествия. "Что касается Байдена, то его реакция и то, как он действовал в отношении ситуации, было безупречно и без каких-либо промахов. В частности, в своем обращении к стране он подчеркнул необходимость единства и противодействия расколу, что в некоторой степени намекает на плохие последствия, к которым может привести умышленное создание MAGA раскола в общественном мнении в ходе предвыборной кампании", - сказал эксперт. В то же время, отметил Чжэн Аньгуан, перед лицом кризисных ситуаций политика зачастую испытывает потребность в стабильности и постоянстве. "Поэтому призывы с требованиями от демократической партии сменить Байдена могут ослабнуть, что поможет Байдену сплотить демократическую партию для проведения предвыборной кампании", - сказал эксперт. Но, в целом, отметил он, "общественное мнение может еще больше расколоться, а преимущество Трампа еще более окрепнет". Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, при этом бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании - штата, где проходил митинг. Как уточнили журналисты, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/ssha-1959527145.html

https://ria.ru/20240715/tramp-1959754978.html

https://ria.ru/20240715/tramp-1959712223.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр