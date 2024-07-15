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Карл III написал письмо Трампу после покушения на него - РИА Новости, 15.07.2024
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13:26 15.07.2024 (обновлено: 14:27 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/tramp-1959752638.html
Карл III написал письмо Трампу после покушения на него
Карл III написал письмо Трампу после покушения на него - РИА Новости, 15.07.2024
Карл III написал письмо Трампу после покушения на него
Король Великобритании Карл III написал частное письмо экс-лидеру и кандидату в президенты США Дональду Трампу, на которого было совершено покушение во время... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:26
2024-07-15T14:27
в мире
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великобритания
пенсильвания
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Король Великобритании Карл III написал частное письмо экс-лидеру и кандидату в президенты США Дональду Трампу, на которого было совершено покушение во время митинга в американском штате Пенсильвания, сообщает газета Mirror со ссылкой на Букингемский дворец. "Король Карл написал частное письмо... Трампу в связи с попыткой покушения на него. Послание короля бывшему президенту США было передано в воскресенье через посольство Великобритании в Вашингтоне", - говорится в статье. Как сообщили в Букингемском дворце, содержание письма не будет разглашаться. Однако Mirror предположила, что текст послания был созвучен разговору премьера Великобритании Кира Стармера с Трампом после нападения. Телеканал Sky News ранее сообщал, что глава британского правительства в ходе телефонного разговора с бывшим президентом США осудил жестокость покушения, а также пожелал выздоровления Трампу и другим пострадавшим. Трамп 13 июля прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже экс-глава США заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба страны сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. В результате стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден 14 июля заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, где проходил митинг. Он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240715/tramp-1959748787.html
https://ria.ru/20240715/putin-1959733020.html
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в мире, сша, великобритания, пенсильвания, дональд трамп, карл iii, покушение на дональда трампа
В мире, США, Великобритания, Пенсильвания, Дональд Трамп, Карл III, Покушение на Дональда Трампа
Карл III написал письмо Трампу после покушения на него

Король Британии Карл III написал письмо Трампу в связи с покушением на него

© AP Photo / Kirsty WigglesworthКороль Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Король Великобритании Карл III. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Король Великобритании Карл III написал частное письмо экс-лидеру и кандидату в президенты США Дональду Трампу, на которого было совершено покушение во время митинга в американском штате Пенсильвания, сообщает газета Mirror со ссылкой на Букингемский дворец.
"Король Карл написал частное письмо... Трампу в связи с попыткой покушения на него. Послание короля бывшему президенту США было передано в воскресенье через посольство Великобритании в Вашингтоне", - говорится в статье.
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Как сообщили в Букингемском дворце, содержание письма не будет разглашаться. Однако Mirror предположила, что текст послания был созвучен разговору премьера Великобритании Кира Стармера с Трампом после нападения. Телеканал Sky News ранее сообщал, что глава британского правительства в ходе телефонного разговора с бывшим президентом США осудил жестокость покушения, а также пожелал выздоровления Трампу и другим пострадавшим.
Трамп 13 июля прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже экс-глава США заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба страны сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. В результате стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
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Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, где проходил митинг. Он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
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В миреСШАВеликобританияПенсильванияДональд ТрампКарл IIIПокушение на Дональда Трампа
 
 
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