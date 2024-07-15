https://ria.ru/20240715/tramp-1959748787.html

Трамп знал, что его переизбранию будут мешать, заявили в Венгрии

Трамп знал, что его переизбранию будут мешать, заявили в Венгрии - РИА Новости, 15.07.2024

Трамп знал, что его переизбранию будут мешать, заявили в Венгрии

Экс-президент США Дональд Трамп предвидел, что будет сделано все, чтобы не дать ему вернуться в Белый дом, но не собирался сдаваться, заявил политический... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T13:12

2024-07-15T13:12

2024-07-15T13:12

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БУДАПЕШТ, 15 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп предвидел, что будет сделано все, чтобы не дать ему вернуться в Белый дом, но не собирался сдаваться, заявил политический директор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - Балаж Орбан, встречавшийся с Трампом за два дня до покушения. "Мы ужинали с (бывшим) президентом Трампом за два дня до покушения, и он знал, что будет сделано все, чтобы не дать ему вернуться и навести порядок. Но уже было видно, что у него была такая сила и напор, что он не отдаст свою шкуру задешево. К счастью для нас, так сложилось", - сказал Орбан в интервью газете Magyar Nemzet. По его словам, "венгры знают природу военной пропаганды", которая не жалеет никаких средств, чтобы "заставить замолчать и дискредитировать голоса сторонников мира", что приводит "к подобным насильственным действиям" в обществе. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240309/tramp-1931975973.html

https://ria.ru/20240711/vstrecha-1959106916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, пенсильвания, венгрия, дональд трамп, виктор орбан, фбр