На Wildberries появились футболки с кадрами покушения на Трампа
На Wildberries появились футболки с фотографиями Трампа с окровавленным ухом
© WildberriesФутболки с кадрами покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа
© Wildberries
Футболки с кадрами покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Футболки с кадрами покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа появились на Wildberries, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
На футболках - фотография политика с окровавленным ухом, товар представлен в черном и белом цветах. Стоимость одной футболки составляет около 2 тысяч рублей.
На "Яндекс Маркете" и Ozon подобных вещей не обнаружено.
Ранее издание South China Morning Post сообщило, что футболки с фотографией Трампа, сделанной сразу покушения на него, появились на прилавках крупнейшей китайской платформы электронной коммерции Taobao всего через несколько часов после происшествия.
Покушение на Дональда Трампа
14 июля, 10:12
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое пострадали.
Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, при этом бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании - штата, где проходил митинг. Как уточнили журналисты, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.