Рейтинг@Mail.ru
На Wildberries появились футболки с кадрами покушения на Трампа - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 15.07.2024 (обновлено: 13:30 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/tramp-1959718368.html
На Wildberries появились футболки с кадрами покушения на Трампа
На Wildberries появились футболки с кадрами покушения на Трампа - РИА Новости, 15.07.2024
На Wildberries появились футболки с кадрами покушения на Трампа
Футболки с кадрами покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа появились на Wildberries, обратил внимание корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T11:15
2024-07-15T13:30
в мире
пенсильвания
сша
дональд трамп
фбр
яндекс.маркет
ozon
покушение на дональда трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959751972_0:0:1122:632_1920x0_80_0_0_e62a1c6dacb509fcd1245349072d31e0.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Футболки с кадрами покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа появились на Wildberries, обратил внимание корреспондент РИА Новости. На футболках - фотография политика с окровавленным ухом, товар представлен в черном и белом цветах. Стоимость одной футболки составляет около 2 тысяч рублей. На "Яндекс Маркете" и Ozon подобных вещей не обнаружено. Ранее издание South China Morning Post сообщило, что футболки с фотографией Трампа, сделанной сразу покушения на него, появились на прилавках крупнейшей китайской платформы электронной коммерции Taobao всего через несколько часов после происшествия. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, при этом бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании - штата, где проходил митинг. Как уточнили журналисты, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/strelba-1959539022.html
https://ria.ru/20240714/taobao-1959590493.html
пенсильвания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
2024-07-15T11:15
true
PT2M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959751972_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_f69d38af6ca76f8815c3adfcb9129fa1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пенсильвания, сша, дональд трамп, фбр, яндекс.маркет, ozon, покушение на дональда трампа, wildberries
В мире, Пенсильвания, США, Дональд Трамп, ФБР, Яндекс.Маркет, Ozon, Покушение на Дональда Трампа, Wildberries
На Wildberries появились футболки с кадрами покушения на Трампа

На Wildberries появились футболки с фотографиями Трампа с окровавленным ухом

© WildberriesФутболки с кадрами покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа
Футболки с кадрами покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Wildberries
Футболки с кадрами покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Футболки с кадрами покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа появились на Wildberries, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
На футболках - фотография политика с окровавленным ухом, товар представлен в черном и белом цветах. Стоимость одной футболки составляет около 2 тысяч рублей.
На "Яндекс Маркете" и Ozon подобных вещей не обнаружено.
Ранее издание South China Morning Post сообщило, что футболки с фотографией Трампа, сделанной сразу покушения на него, появились на прилавках крупнейшей китайской платформы электронной коммерции Taobao всего через несколько часов после происшествия.
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Покушение на Дональда Трампа
14 июля, 10:12
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое пострадали.
Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, при этом бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании - штата, где проходил митинг. Как уточнили журналисты, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
Футболка с фотографией экс-президента США Дональда Трампа, сделанной сразу покушения на него - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
В Китае начали продавать футболки с Трампом сразу после покушения
14 июля, 15:43
 
В миреПенсильванияСШАДональд ТрампФБРЯндекс.МаркетOzonПокушение на Дональда ТрампаWildberries
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала