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"Несокрушимый": в США раскрыли, как покушение повлияло на Трампа - РИА Новости, 15.07.2024
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10:52 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/tramp-1959712223.html
"Несокрушимый": в США раскрыли, как покушение повлияло на Трампа
"Несокрушимый": в США раскрыли, как покушение повлияло на Трампа - РИА Новости, 15.07.2024
"Несокрушимый": в США раскрыли, как покушение повлияло на Трампа
Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа сделало его непобедимым в глазах сторонников, пишет американское издании The Hill со ссылкой на председателя РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T10:52
2024-07-15T10:52
в мире
сша
нью-гэмпшир
пенсильвания
дональд трамп
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа сделало его непобедимым в глазах сторонников, пишет американское издании The Hill со ссылкой на председателя Республиканского комитета штата Нью-Гэмпшир Криса Эйгера."Трамп несокрушим. Уже неважно, кого выдвинут демократы", — отметил он.В издании подчеркнули, что покушение на Трампа сплотило республиканцев. Инцидент произошел на фоне двухнедельных споров в лагере демократов о необходимости Байдена выйти из предвыборной гонки, заключили в публикации.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен и потерял много крови.Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
https://ria.ru/20240715/pokushenie-1959705985.html
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в мире, сша, нью-гэмпшир, пенсильвания, дональд трамп, покушение на дональда трампа
В мире, США, Нью-Гэмпшир, Пенсильвания, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа
"Несокрушимый": в США раскрыли, как покушение повлияло на Трампа

Hill: после покушения Трамп стал несокрушимым, и его ждет победа на выборах

© AP Photo / Evan VucciКандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа сделало его непобедимым в глазах сторонников, пишет американское издании The Hill со ссылкой на председателя Республиканского комитета штата Нью-Гэмпшир Криса Эйгера.
"Трамп несокрушим. Уже неважно, кого выдвинут демократы", — отметил он.
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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В издании подчеркнули, что покушение на Трампа сплотило республиканцев. Инцидент произошел на фоне двухнедельных споров в лагере демократов о необходимости Байдена выйти из предвыборной гонки, заключили в публикации.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен и потерял много крови.
Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
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В миреСШАНью-ГэмпширПенсильванияДональд ТрампПокушение на Дональда Трампа
 
 
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