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"Несокрушимый": в США раскрыли, как покушение повлияло на Трампа
"Несокрушимый": в США раскрыли, как покушение повлияло на Трампа - РИА Новости, 15.07.2024
"Несокрушимый": в США раскрыли, как покушение повлияло на Трампа
Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа сделало его непобедимым в глазах сторонников, пишет американское издании The Hill со ссылкой на председателя РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T10:52
2024-07-15T10:52
2024-07-15T10:52
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа сделало его непобедимым в глазах сторонников, пишет американское издании The Hill со ссылкой на председателя Республиканского комитета штата Нью-Гэмпшир Криса Эйгера."Трамп несокрушим. Уже неважно, кого выдвинут демократы", — отметил он.В издании подчеркнули, что покушение на Трампа сплотило республиканцев. Инцидент произошел на фоне двухнедельных споров в лагере демократов о необходимости Байдена выйти из предвыборной гонки, заключили в публикации.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен и потерял много крови.Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
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в мире, сша, нью-гэмпшир, пенсильвания, дональд трамп, покушение на дональда трампа
В мире, США, Нью-Гэмпшир, Пенсильвания, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа
"Несокрушимый": в США раскрыли, как покушение повлияло на Трампа
Hill: после покушения Трамп стал несокрушимым, и его ждет победа на выборах