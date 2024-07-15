https://ria.ru/20240715/tramp-1959712223.html

"Несокрушимый": в США раскрыли, как покушение повлияло на Трампа

"Несокрушимый": в США раскрыли, как покушение повлияло на Трампа - РИА Новости, 15.07.2024

"Несокрушимый": в США раскрыли, как покушение повлияло на Трампа

Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа сделало его непобедимым в глазах сторонников, пишет американское издании The Hill со ссылкой на председателя РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T10:52

2024-07-15T10:52

2024-07-15T10:52

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нью-гэмпшир

пенсильвания

дональд трамп

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа сделало его непобедимым в глазах сторонников, пишет американское издании The Hill со ссылкой на председателя Республиканского комитета штата Нью-Гэмпшир Криса Эйгера."Трамп несокрушим. Уже неважно, кого выдвинут демократы", — отметил он.В издании подчеркнули, что покушение на Трампа сплотило республиканцев. Инцидент произошел на фоне двухнедельных споров в лагере демократов о необходимости Байдена выйти из предвыборной гонки, заключили в публикации.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен и потерял много крови.Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.

https://ria.ru/20240715/pokushenie-1959705985.html

https://ria.ru/20240715/cnn-1959694467.html

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в мире, сша, нью-гэмпшир, пенсильвания, дональд трамп, покушение на дональда трампа