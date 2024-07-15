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Трамп попросил Никки Хейли выступить на съезде республиканцев, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2024
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10:02 15.07.2024 (обновлено: 10:26 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/tramp-1959700658.html
Трамп попросил Никки Хейли выступить на съезде республиканцев, пишут СМИ
Трамп попросил Никки Хейли выступить на съезде республиканцев, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2024
Трамп попросил Никки Хейли выступить на съезде республиканцев, пишут СМИ
Экс-президент США Дональд Трамп попросил бывшего губернатора Южной Каролины и экс-постпреда США при ООН Никки Хейли присутствовать на съезде республиканцев в... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T10:02
2024-07-15T10:26
в мире
сша
пенсильвания
южная каролина
дональд трамп
никки хейли
джо байден
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп попросил бывшего губернатора Южной Каролины и экс-постпреда США при ООН Никки Хейли присутствовать на съезде республиканцев в Милуоки, который состоится на этой неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ранее Хейли, которая в марте вышла из предвыборной гонки, заявила, что на президентских выборах будет голосовать за Трампа, поскольку действующий президент США Джо Байден во время своего президентского срока стал "катастрофой". "Трамп позвонил... Хейли, своей бывшей сопернице в предвыборной гонке в 2024 году, и попросил ее присутствовать на национальном съезде Республиканской партии в Милуоки", - приводит агентство слова источников. По мнению источников, действия Трампа после совершенной на него попытки покушения воспринимаются окружающими его как стремление объединить партию. При этом, как отмечает агентство, Трамп пользуется случаем, чтобы обратиться с просьбой к тем людям, которые могли ему отказать в другой ситуации. По данным источников, знакомых с планами Хейли, она планирует выступить на съезде во вторник. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240122/kheyli-1922674290.html
https://ria.ru/20240206/kheyli-1925585990.html
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пенсильвания
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в мире, сша, пенсильвания, южная каролина, дональд трамп, никки хейли, джо байден, оон, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Южная Каролина, Дональд Трамп, Никки Хейли, Джо Байден, ООН, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Трамп попросил Никки Хейли выступить на съезде республиканцев, пишут СМИ

Bloomberg: Трамп попросил бывшую соперницу Хейли выступить на съезде партии

© AP Photo / Abbie ParrНикки Хейли
Никки Хейли - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Abbie Parr
Никки Хейли. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп попросил бывшего губернатора Южной Каролины и экс-постпреда США при ООН Никки Хейли присутствовать на съезде республиканцев в Милуоки, который состоится на этой неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Ранее Хейли, которая в марте вышла из предвыборной гонки, заявила, что на президентских выборах будет голосовать за Трампа, поскольку действующий президент США Джо Байден во время своего президентского срока стал "катастрофой".
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"Трамп позвонил... Хейли, своей бывшей сопернице в предвыборной гонке в 2024 году, и попросил ее присутствовать на национальном съезде Республиканской партии в Милуоки", - приводит агентство слова источников.
По мнению источников, действия Трампа после совершенной на него попытки покушения воспринимаются окружающими его как стремление объединить партию. При этом, как отмечает агентство, Трамп пользуется случаем, чтобы обратиться с просьбой к тем людям, которые могли ему отказать в другой ситуации.
По данным источников, знакомых с планами Хейли, она планирует выступить на съезде во вторник.
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Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Де-Мойне, штат Айова - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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В миреСШАПенсильванияЮжная КаролинаДональд ТрампНикки ХейлиДжо БайденООНФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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