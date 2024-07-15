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Трамп рассказал, как врачи отреагировали на его ранение - РИА Новости, 15.07.2024
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08:40 15.07.2024 (обновлено: 08:56 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/tramp-1959689863.html
Трамп рассказал, как врачи отреагировали на его ранение
Трамп рассказал, как врачи отреагировали на его ранение - РИА Новости, 15.07.2024
Трамп рассказал, как врачи отреагировали на его ранение
Экс-президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что врачи назвали чудом, что он выжил после покушения с применением винтовки AR-15. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T08:40
2024-07-15T08:56
дональд трамп
в мире
покушение на дональда трампа
пенсильвания
сша
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что врачи назвали чудом, что он выжил после покушения с применением винтовки AR-15."Врач в больнице сказал, что он никогда не видел ничего подобного, он назвал это чудом... Меня не должно быть здесь, я должен был быть мертв", - заявил Трамп. Он отметил, что по словам врача, тот никогда не видел, чтобы кто-нибудь выживал после попадания из винтовки AR-15.По его словам, ситуация могла закончиться более трагично, если бы он не повернул голову немного вправо, чтобы прочитать данные по нелегальным мигрантам.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240715/tramp-1959689479.html
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дональд трамп, в мире, покушение на дональда трампа, пенсильвания, сша, фбр
Дональд Трамп, В мире, Покушение на Дональда Трампа, Пенсильвания, США, ФБР
Трамп рассказал, как врачи отреагировали на его ранение

Трамп заявил, что врачи назвали чудом то, что он выжил после покушения

© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что врачи назвали чудом, что он выжил после покушения с применением винтовки AR-15.
"Врач в больнице сказал, что он никогда не видел ничего подобного, он назвал это чудом... Меня не должно быть здесь, я должен был быть мертв", - заявил Трамп. Он отметил, что по словам врача, тот никогда не видел, чтобы кто-нибудь выживал после попадания из винтовки AR-15.
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа. 14 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Трамп оценил работу секретной службы во время покушения
Вчера, 08:36
По его словам, ситуация могла закончиться более трагично, если бы он не повернул голову немного вправо, чтобы прочитать данные по нелегальным мигрантам.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
ФБР расследует стрельбу на митинге Трампа как потенциальный теракт
Вчера, 08:29
 
Дональд ТрампВ миреПокушение на Дональда ТрампаПенсильванияСШАФБР
 
 
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