https://ria.ru/20240715/tramp-1959689863.html

Трамп рассказал, как врачи отреагировали на его ранение

Трамп рассказал, как врачи отреагировали на его ранение - РИА Новости, 15.07.2024

Трамп рассказал, как врачи отреагировали на его ранение

Экс-президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что врачи назвали чудом, что он выжил после покушения с применением винтовки AR-15. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T08:40

2024-07-15T08:40

2024-07-15T08:56

дональд трамп

в мире

покушение на дональда трампа

пенсильвания

сша

фбр

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что врачи назвали чудом, что он выжил после покушения с применением винтовки AR-15."Врач в больнице сказал, что он никогда не видел ничего подобного, он назвал это чудом... Меня не должно быть здесь, я должен был быть мертв", - заявил Трамп. Он отметил, что по словам врача, тот никогда не видел, чтобы кто-нибудь выживал после попадания из винтовки AR-15.По его словам, ситуация могла закончиться более трагично, если бы он не повернул голову немного вправо, чтобы прочитать данные по нелегальным мигрантам.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240715/tramp-1959689479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дональд трамп, в мире, покушение на дональда трампа, пенсильвания, сша, фбр