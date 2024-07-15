Трамп рассказал, как врачи отреагировали на его ранение
Трамп заявил, что врачи назвали чудом то, что он выжил после покушения
© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что врачи назвали чудом, что он выжил после покушения с применением винтовки AR-15.
"Врач в больнице сказал, что он никогда не видел ничего подобного, он назвал это чудом... Меня не должно быть здесь, я должен был быть мертв", - заявил Трамп. Он отметил, что по словам врача, тот никогда не видел, чтобы кто-нибудь выживал после попадания из винтовки AR-15.
По его словам, ситуация могла закончиться более трагично, если бы он не повернул голову немного вправо, чтобы прочитать данные по нелегальным мигрантам.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.