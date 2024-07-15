https://ria.ru/20240715/tramp-1959676987.html
Трамп после покушения полностью переписал речь для съезда республиканцев
Трамп после покушения полностью переписал речь для съезда республиканцев - РИА Новости, 15.07.2024
Трамп после покушения полностью переписал речь для съезда республиканцев
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что полностью переписал свою речь для съезда республиканцев в Милуоки после покушения, сместив акцент на призыв к... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T04:49
2024-07-15T04:49
2024-07-15T05:11
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что полностью переписал свою речь для съезда республиканцев в Милуоки после покушения, сместив акцент на призыв к единству."Речь, с которой я планировал выступать в четверг, должна была стать просто невероятной", - сказал Трамп в интервью изданию Washington Examiner."Если бы этого (покушения) не случилось, эта речь стала бы одной из самых великолепных речей, посвященная главным образом политике президента Джо Байдена. Если честно, теперь это будет совершенно другая речь", - сказал Трамп.Он добавил, что в своей новой речи он планирует продемонстрировать, что атака на него полностью изменила предвыборную кампанию."Это шанс объединить страну. Мне был дан этот шанс", - отметил Трамп.
https://ria.ru/20240715/tramp-1959676238.html
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покушение на дональда трампа, в мире, сша, милуоки, дональд трамп, джо байден
Покушение на Дональда Трампа, В мире, США, Милуоки, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп после покушения полностью переписал речь для съезда республиканцев
Трамп сообщил, что после покушения переписал речь для съезда республиканцев