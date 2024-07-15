В США начали продавать "пуленепробиваемый" мерч с Трампом
Amazon наводнили товары с лозунгом "пуленепробиваемый" и фотографией Трампа
© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Крупнейший американский онлайн маркетплейс Amazon наводнили товары с лозунгом "пуленепробиваемый" и фотографией экс-президента США Дональда Трампа после субботнего покушения на политика.
Так, можно за почти 20 долларов США приобрести майку, кепки - по 10 долларов, стикеры на бампер – по 5 долларов. На большинство товаров нанесена уже ставшая знаменитой фотография, где Трамп с лицом в крови держит кулак вверх сразу после покушения, а также отмечен 2024 год, когда состоятся выборы в США.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.