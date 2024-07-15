Рейтинг@Mail.ru
В США начали продавать "пуленепробиваемый" мерч с Трампом - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:12 15.07.2024 (обновлено: 04:18 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/tramp-1959676238.html
В США начали продавать "пуленепробиваемый" мерч с Трампом
В США начали продавать "пуленепробиваемый" мерч с Трампом - РИА Новости, 15.07.2024
В США начали продавать "пуленепробиваемый" мерч с Трампом
Крупнейший американский онлайн маркетплейс Amazon наводнили товары с лозунгом "пуленепробиваемый" и фотографией экс-президента США Дональда Трампа после... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T04:12
2024-07-15T04:18
сша
пенсильвания
дональд трамп
amazon
фбр
покушение на дональда трампа
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959601757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_96403b20a8afb53c5f56b4aeadbd892e.jpg
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Крупнейший американский онлайн маркетплейс Amazon наводнили товары с лозунгом "пуленепробиваемый" и фотографией экс-президента США Дональда Трампа после субботнего покушения на политика. Так, можно за почти 20 долларов США приобрести майку, кепки - по 10 долларов, стикеры на бампер – по 5 долларов. На большинство товаров нанесена уже ставшая знаменитой фотография, где Трамп с лицом в крови держит кулак вверх сразу после покушения, а также отмечен 2024 год, когда состоятся выборы в США. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240715/smi-1959671414.html
https://ria.ru/20240715/ssha-1959676071.html
сша
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959601757_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_fe9d897472efc91b9c9a8b23c06b6e70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, пенсильвания, дональд трамп, amazon, фбр, покушение на дональда трампа, в мире
США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Amazon, ФБР, Покушение на Дональда Трампа, В мире
В США начали продавать "пуленепробиваемый" мерч с Трампом

Amazon наводнили товары с лозунгом "пуленепробиваемый" и фотографией Трампа

© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Крупнейший американский онлайн маркетплейс Amazon наводнили товары с лозунгом "пуленепробиваемый" и фотографией экс-президента США Дональда Трампа после субботнего покушения на политика.
Так, можно за почти 20 долларов США приобрести майку, кепки - по 10 долларов, стикеры на бампер – по 5 долларов. На большинство товаров нанесена уже ставшая знаменитой фотография, где Трамп с лицом в крови держит кулак вверх сразу после покушения, а также отмечен 2024 год, когда состоятся выборы в США.
Сотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
СМИ: подозреваемый в покушении на Трампа состоял в стрелковом клубе
02:00
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Экс-прокурор из США назвал причину преступлений, подобных атаке на Трампа
04:09
 
СШАПенсильванияДональд ТрампAmazonФБРПокушение на Дональда ТрампаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала