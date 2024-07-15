https://ria.ru/20240715/tramp-1959676238.html

В США начали продавать "пуленепробиваемый" мерч с Трампом

В США начали продавать "пуленепробиваемый" мерч с Трампом - РИА Новости, 15.07.2024

В США начали продавать "пуленепробиваемый" мерч с Трампом

Крупнейший американский онлайн маркетплейс Amazon наводнили товары с лозунгом "пуленепробиваемый" и фотографией экс-президента США Дональда Трампа после... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T04:12

2024-07-15T04:12

2024-07-15T04:18

сша

пенсильвания

дональд трамп

amazon

фбр

покушение на дональда трампа

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959601757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_96403b20a8afb53c5f56b4aeadbd892e.jpg

ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Крупнейший американский онлайн маркетплейс Amazon наводнили товары с лозунгом "пуленепробиваемый" и фотографией экс-президента США Дональда Трампа после субботнего покушения на политика. Так, можно за почти 20 долларов США приобрести майку, кепки - по 10 долларов, стикеры на бампер – по 5 долларов. На большинство товаров нанесена уже ставшая знаменитой фотография, где Трамп с лицом в крови держит кулак вверх сразу после покушения, а также отмечен 2024 год, когда состоятся выборы в США. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240715/smi-1959671414.html

https://ria.ru/20240715/ssha-1959676071.html

сша

пенсильвания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, пенсильвания, дональд трамп, amazon, фбр, покушение на дональда трампа, в мире