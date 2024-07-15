https://ria.ru/20240715/tramp-1959673942.html

Экс-аналитик ЦРУ заметил подозрительную деталь в покушении на Трампа

Экс-аналитик ЦРУ заметил подозрительную деталь в покушении на Трампа - РИА Новости, 15.07.2024

Экс-аналитик ЦРУ заметил подозрительную деталь в покушении на Трампа

Секретная служба США не проделала должную работу по контролю безопасности на выступлении Дональда Трампа, из-за чего стрелок сумел подобраться на близкое... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T03:18

2024-07-15T03:18

2024-07-15T03:18

в мире

сша

пенсильвания

дональд трамп

центральное разведывательное управление (цру)

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Секретная служба США не проделала должную работу по контролю безопасности на выступлении Дональда Трампа, из-за чего стрелок сумел подобраться на близкое расстояние к политику, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Службе безопасности требовалось провести полную проверку не только места проведения мероприятия, но и всего периметра. В таких ситуациях нужно иметь обзор со всех сторон, по крайней мере, на 500 ярдов (457 метров – Прим. Ред.), на людей, которые потенциально могут сделать выстрел – и даже больше этого расстояния", — указал Джонсон.Эксперт подчеркнул, что крыша здания, где разместился стрелок, находилась в 118 метрах от места, где выступал Трамп."Еще до начала мероприятия им следовало разместить там (на крыше – прим. ред.) агента Секретной службы. Но этого не произошло", — подчеркнул он.По мнению Джонсона, из случившегося можно сделать только два вывода: либо Секретная служба совершенно некомпетентна и просто не выполнила свою работу, либо ее сотрудники были замешаны в планировании покушения.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240715/tramp-1959669952.html

https://ria.ru/20240715/tramp-1959672413.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), покушение на дональда трампа