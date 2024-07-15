https://ria.ru/20240715/tramp-1959669952.html

СМИ: демократы считают, что атака на Трампа повысило его шансы на победу

СМИ: демократы считают, что атака на Трампа повысило его шансы на победу - РИА Новости, 15.07.2024

СМИ: демократы считают, что атака на Трампа повысило его шансы на победу

Некоторые демократы полагают, что нападение на экс-президента США Дональда Трампа повысило его шансы на переизбрание в ноябре или даже предопределило исход... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T01:39

2024-07-15T01:39

2024-07-15T01:39

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Некоторые демократы полагают, что нападение на экс-президента США Дональда Трампа повысило его шансы на переизбрание в ноябре или даже предопределило исход предстоящих выборов в его пользу, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в партии. "Президентские выборы закончились вчера вечером... Пришло время сосредоточиться на том, чтобы удержать большинство в сенате и попытаться получить его в палате представителей. Единственное хорошее для демократов, что произошло прошлым вечером - сегодня мы больше не говорим о возрасте (президента США) Джо Байдена", - приводит телеканал слова одного из опытных консультантов Демократической партии. По словам другого демократа, образ Трампа с "эффектно размазанной по лицу кровью" и поднятым вверх кулаком "незабываемый", Демократическая партия "в пролете". Телеканал отмечает, что среди демократов есть не только те, кто уверены, что нападение повысило его шансы на победу: ряд демократов считает, что оно никак не повлияет на исход выборов в его пользу, однако среди них мало убежденных в том, что оно повысит шансы на переизбрание Байдена. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший до него американским президентом республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для выдвижения от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240715/medvedev-1959666338.html

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сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, джо байден, в мире