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"Никогда не видел такого спроса": в Пенсильвании раскупают мерч с Трампом - РИА Новости, 15.07.2024
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01:16 15.07.2024 (обновлено: 01:20 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/tramp-1959668625.html
"Никогда не видел такого спроса": в Пенсильвании раскупают мерч с Трампом
"Никогда не видел такого спроса": в Пенсильвании раскупают мерч с Трампом - РИА Новости, 15.07.2024
"Никогда не видел такого спроса": в Пенсильвании раскупают мерч с Трампом
Небольшой городок Ростравер в Пенсильвании переживает бум продаж товаров с символикой экс-президента США Дональда Трампа после субботнего покушения на политика, РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T01:16
2024-07-15T01:20
пенсильвания
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РОСТРАВЕР (США), 15 июл - РИА Новости. Небольшой городок Ростравер в Пенсильвании переживает бум продаж товаров с символикой экс-президента США Дональда Трампа после субботнего покушения на политика, рассказал РИА Новости местный продавец. В Ростравере, который находится неподалеку от места покушения на Трампа, расположены торговые палатки, где каждый желающий может приобрести товары с символикой и фото политика-республиканца. В наличии флаги, кепки, футболки, в том числе со знаменитым магшотом экс-президента - фотографией, сделанной во время его прошлогоднего ареста в штате Джорджия. "Поверить невозможно в то, что произошло после стрельбы", - рассказал торговец, отметив, что "никогда прежде не видел такого большого спроса" у покупателей. По его словам, нужно быть "истинным сторонником Трампа", чтобы в такую жару "стоять в очереди за кепкой". Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240715/medvedev-1959666338.html
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пенсильвания, джорджия, сша, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа, в мире
Пенсильвания, Джорджия, США, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа, В мире
"Никогда не видел такого спроса": в Пенсильвании раскупают мерч с Трампом

Ростравер в Пенсильвании переживает бум продаж товаров с символикой Трампа

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге. Архивное фото
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РОСТРАВЕР (США), 15 июл - РИА Новости. Небольшой городок Ростравер в Пенсильвании переживает бум продаж товаров с символикой экс-президента США Дональда Трампа после субботнего покушения на политика, рассказал РИА Новости местный продавец.
В Ростравере, который находится неподалеку от места покушения на Трампа, расположены торговые палатки, где каждый желающий может приобрести товары с символикой и фото политика-республиканца. В наличии флаги, кепки, футболки, в том числе со знаменитым магшотом экс-президента - фотографией, сделанной во время его прошлогоднего ареста в штате Джорджия.
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"Поверить невозможно в то, что произошло после стрельбы", - рассказал торговец, отметив, что "никогда прежде не видел такого большого спроса" у покупателей.
По его словам, нужно быть "истинным сторонником Трампа", чтобы в такую жару "стоять в очереди за кепкой".
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
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ПенсильванияДжорджияСШАДональд ТрампФБРПокушение на Дональда ТрампаВ мире
 
 
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