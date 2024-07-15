https://ria.ru/20240715/tramp-1959668625.html

"Никогда не видел такого спроса": в Пенсильвании раскупают мерч с Трампом

"Никогда не видел такого спроса": в Пенсильвании раскупают мерч с Трампом - РИА Новости, 15.07.2024

"Никогда не видел такого спроса": в Пенсильвании раскупают мерч с Трампом

Небольшой городок Ростравер в Пенсильвании переживает бум продаж товаров с символикой экс-президента США Дональда Трампа после субботнего покушения на политика, РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T01:16

2024-07-15T01:16

2024-07-15T01:20

пенсильвания

джорджия

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дональд трамп

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покушение на дональда трампа

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РОСТРАВЕР (США), 15 июл - РИА Новости. Небольшой городок Ростравер в Пенсильвании переживает бум продаж товаров с символикой экс-президента США Дональда Трампа после субботнего покушения на политика, рассказал РИА Новости местный продавец. В Ростравере, который находится неподалеку от места покушения на Трампа, расположены торговые палатки, где каждый желающий может приобрести товары с символикой и фото политика-республиканца. В наличии флаги, кепки, футболки, в том числе со знаменитым магшотом экс-президента - фотографией, сделанной во время его прошлогоднего ареста в штате Джорджия. "Поверить невозможно в то, что произошло после стрельбы", - рассказал торговец, отметив, что "никогда прежде не видел такого большого спроса" у покупателей. По его словам, нужно быть "истинным сторонником Трампа", чтобы в такую жару "стоять в очереди за кепкой". Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240715/medvedev-1959666338.html

https://ria.ru/20240715/tramp-1959664240.html

пенсильвания

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пенсильвания, джорджия, сша, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа, в мире