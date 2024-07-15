https://ria.ru/20240715/tramp-1959664240.html

Исторический съезд: республиканцы объявят Трампа кандидатом в президенты

Исторический съезд: республиканцы объявят Трампа кандидатом в президенты - РИА Новости, 15.07.2024

Исторический съезд: республиканцы объявят Трампа кандидатом в президенты

Национальный съезд Республиканской партии США объявит бывшего президента страны Дональда Трампа своим номинантом на новых выборах. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T00:21

2024-07-15T00:21

2024-07-15T00:58

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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Национальный съезд Республиканской партии США объявит бывшего президента страны Дональда Трампа своим номинантом на новых выборах. Партийная конвенция пройдет с 15 по 18 июля в городе Милуоки, штат Висконсин. Основным ее итогом станет оформление результатов внутрипартийных выборов, на которых победил Трамп, в виде его выдвижения кандидатом в президенты. Исторический съездМероприятие без интриги приобретает полностью новую окраску после стрельбы на митинге экс-президента. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании после звука выстрелов, на записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Выяснилось, что на крыше здания в 100 метрах от сцены прятался 20-летний местный житель со штурмовой винтовкой. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое ранены, злоумышленник был ликвидирован. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа. Трамп стал не просто исторической фигурой - президентом США, но пополнил еще более короткий список тех американских лидеров, которых пытались убить. До субботы экс-президентом и кандидатом, в которого стреляли, был один человек - Теодор Рузвельт, его ранили перед мероприятием в рамках предвыборной кампании в 1912 году, это не помешало ему выступить с полуторачасовой речью (те выборы он проиграл). Теперь в этом списке еще и Трамп. Последний раз в США убить фигуру такого масштаба пытались в 1981 году: чудом после ранения выжил президент Рональд Рейган. Сторонники Трампа сейчас тоже заявляют, что от гибели политика спасло провидение и "рука Божья", пуля попала в ухо, то есть его судьбу решили несколько сантиметров. Консервативные республиканцы сразу же после инцидента заявили, что стрельба стала результатом демонизации Трампа "леваками", под которыми подразумевают демократов. Шансы Трампа победить на выборах после ранения, вероятней всего, многократно вырастут, соглашаются эксперты. Теперь главная претензия демократов к бывшему президенту о том, что он якобы спровоцировал насилие и штурм Капитолия, теряет актуальность, ведь он и сам стал жертвой покушения. Организаторы съезда на запрос РИА Новости ответили, что пока не могут сообщить что-либо о переменах в расписании или мерах безопасности, но можно ожидать, что и без того серьезные проверки и предосторожности будут усилены. В Милуоки возводят двухметровые заборы по периметру мероприятия, сотрудников штаба Трампа готовятся охранять вооруженные агенты секретной службы. Покушение, вероятно, станет главной темой конвенции. Трампа будут встречать как героя, каким бы он ни появился на съезде: в кольце охраны, с перевязанным ухом, за бронированным стеклом. ПрограммаКак сообщили РИА Новости организаторы съезда, его повестка будет разделена по дням. Понедельник посвятят вопросам экономики. "Второй срок администрации Трампа перевернет страницу безумной "байденомики" и откроет новую эпоху процветания", - охарактеризовали день открытия съезда в нацкомитете объединения. Следующий день в программе отдан вопросам безопасности, делегаты обсудят проблемы с границей, ответственность за которые республиканцы возлагают на нынешний Белый дом во главе с Джо Байденом, а также ситуацию с оборотом наркотика фентанила, насильственную преступность и положение дел сотрудников правоохранительных структур. Среду посвятят международной повестке, как заявляют республиканцы, обсуждению ошибок Байдена, который превратил Америку "в повод для смеха". Финальный день в расписании озаглавлен в духе основного лозунга Трампа: "Сделать Америку снова великой". Республиканцы обещают, что под его руководством начнется "новый золотой век" США. После объявления Трампа кандидатом он, как ожидается, выступит с программной речью. Кроме того, вероятно, бывший президент объявит на съезде своего партнера в гонке и кандидата на второй по значимости пост в администрации, чью личность он пока держит в секрете. Съезд республиканцев, в отличие от конвенции демократов, запланированной на середину августа, не содержит в себе интриги относительно номинации. От демократов же ждут разрешения ситуации с призывами к Байдену выйти из гонки после провальных дебатов с Трампом 28 июня. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь однопартийцы, спонсоры и журналисты призывают главу Белого дома выйти из гонки. Трамп на это заявляет, что победит и Байдена, и любую альтернативу, в том числе вице-президента Камалу Харрис, если выдвинут ее. Ожидалось, что ко времени проведения съезда республиканцев Трампу огласят приговор по делу о нарушениях при оформлении деловой документации в связи с выплатами порнозвезде за молчание, но после решения Верховного суда о наличии у президентов частичного иммунитета от уголовного преследования, адвокаты политика обжаловали обвинительный вердикт, и приговор перенесли. В связи с подачей апелляции Трамп фактически не станет кандидатом с пометкой "осужденный преступник", как, например, Юджин Виктор Дебс - лидер американских социалистов, который в 1920 году баллотировался с каторги. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы. Перспективы уголовного преследования по ряду дел под вопросом в связи с решением Верховного суда, это признает и Байден.

https://ria.ru/20240712/tramp-1959361473.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959658052.html

https://ria.ru/20240715/cnn-1959661421.html

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сша, милуоки, америка, в мире, дональд трамп, джо байден, теодор рузвельт, фбр