https://ria.ru/20240715/tomografiya-1959693988.html

Трампу сделали томографию после покушения

Трампу сделали томографию после покушения - РИА Новости, 15.07.2024

Трампу сделали томографию после покушения

Кандидат в президенты США Дональд Трамп прошел компьютерную томографию после того, как получил ранение уха в результате покушения во время предвыборного... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T09:19

2024-07-15T09:19

2024-07-15T09:19

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сша

пенсильвания

дональд трамп

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп прошел компьютерную томографию после того, как получил ранение уха в результате покушения во время предвыборного митинга, однако нарушений у него не выявили, сообщает телеканал CNN. "Бывший президент Дональд Трамп прошел профилактическую компьютерную томографию после покушения, нарушений выявлено не было", - отмечает телеканал. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240715/tramp-1959689863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр