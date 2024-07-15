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ФАС выступило против увеличения тарифов на энергию для майнинга, пишут СМИ

ФАС выступило против увеличения тарифов на энергию для майнинга, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2024

ФАС выступило против увеличения тарифов на энергию для майнинга, пишут СМИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минцифры выступили против предложения Минэнерго по увеличению тарифов на электроэнергию для майнинг-центров, пишет... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T08:30

2024-07-15T08:30

2024-07-15T08:30

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минцифры выступили против предложения Минэнерго по увеличению тарифов на электроэнергию для майнинг-центров, пишет газета "Коммерсант". "Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минцифры выступили против предложения Минэнерго по увеличению тарифов на электроэнергию для майнинг-центров. По мнению регуляторов, инициатива дискриминирует легальных предпринимателей и может затронуть центры обработки данных, что "подорвет работу критической информационной инфраструктуры". Минэнерго будет сложно согласовать документ без существенных поправок, уверены аналитики", - пишет издание. Проект постановления правительства, разработанный Минэнерго, предусматривает увеличение тарифов на передачу электроэнергии для крупных майнеров в пять-десять раз в энергодефицитных регионах, уточняет "Коммерсант". По мнению ФАС, с майнеров нужно снимать все ограничения, когда территория перестает быть энергодефицитной. Кроме того, сетевые организации нужно заставить заранее сообщать регуляторам о количестве майнеров в регионе на разных уровнях напряжения, чтобы "формировать сбалансированную необходимую валовую выручку (НВВ)", считают в ведомстве. В письме ФАС подчеркивается, что при ошибочном определении майнингового оборудования действия сетевой или энергосбытовой компании "могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства", пишет газета. Планируется, что относить ту или иную компанию к майнинг-центрам с дальнейшим повышением энерготарифа будут региональные комиссии, которые и будут вести реестры майнинг-центров, отмечает издание. В Минцифры опасаются, что к майнерам могут отнести "необоснованно большое число потребителей", так как проверка оборудования - "исключительно трудозатратная задача", а в отдельных случаях сделать это невозможно. Минцифры просит более четко отделить майнеров от центров обработки данных (ЦОД), создав специальный реестр ЦОДов. Иначе, предупреждает министерство, подходы Минэнерго могут "привести к подрыву" функционирования информационных систем, в том числе "критической информационной инфраструктуры", пишет издание.

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)