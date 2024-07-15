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ФАС выступило против увеличения тарифов на энергию для майнинга, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2024
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ФАС выступило против увеличения тарифов на энергию для майнинга, пишут СМИ
ФАС выступило против увеличения тарифов на энергию для майнинга, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2024
ФАС выступило против увеличения тарифов на энергию для майнинга, пишут СМИ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минцифры выступили против предложения Минэнерго по увеличению тарифов на электроэнергию для майнинг-центров, пишет... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T08:30
2024-07-15T08:30
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минцифры выступили против предложения Минэнерго по увеличению тарифов на электроэнергию для майнинг-центров, пишет газета "Коммерсант". "Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минцифры выступили против предложения Минэнерго по увеличению тарифов на электроэнергию для майнинг-центров. По мнению регуляторов, инициатива дискриминирует легальных предпринимателей и может затронуть центры обработки данных, что "подорвет работу критической информационной инфраструктуры". Минэнерго будет сложно согласовать документ без существенных поправок, уверены аналитики", - пишет издание. Проект постановления правительства, разработанный Минэнерго, предусматривает увеличение тарифов на передачу электроэнергии для крупных майнеров в пять-десять раз в энергодефицитных регионах, уточняет "Коммерсант". По мнению ФАС, с майнеров нужно снимать все ограничения, когда территория перестает быть энергодефицитной. Кроме того, сетевые организации нужно заставить заранее сообщать регуляторам о количестве майнеров в регионе на разных уровнях напряжения, чтобы "формировать сбалансированную необходимую валовую выручку (НВВ)", считают в ведомстве. В письме ФАС подчеркивается, что при ошибочном определении майнингового оборудования действия сетевой или энергосбытовой компании "могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства", пишет газета. Планируется, что относить ту или иную компанию к майнинг-центрам с дальнейшим повышением энерготарифа будут региональные комиссии, которые и будут вести реестры майнинг-центров, отмечает издание. В Минцифры опасаются, что к майнерам могут отнести "необоснованно большое число потребителей", так как проверка оборудования - "исключительно трудозатратная задача", а в отдельных случаях сделать это невозможно. Минцифры просит более четко отделить майнеров от центров обработки данных (ЦОД), создав специальный реестр ЦОДов. Иначе, предупреждает министерство, подходы Минэнерго могут "привести к подрыву" функционирования информационных систем, в том числе "критической информационной инфраструктуры", пишет издание.
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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС выступило против увеличения тарифов на энергию для майнинга, пишут СМИ

"Ъ": ФАС и Минцифры выступили против увеличения тарифов на энергию для майнинга

© РИА Новости / Евгений Козырев | Перейти в медиабанкСтойка с асиками на одной из майнинговых ферм в Иркутской области
Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Евгений Козырев
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Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм в Иркутской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минцифры выступили против предложения Минэнерго по увеличению тарифов на электроэнергию для майнинг-центров, пишет газета "Коммерсант".
"Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минцифры выступили против предложения Минэнерго по увеличению тарифов на электроэнергию для майнинг-центров. По мнению регуляторов, инициатива дискриминирует легальных предпринимателей и может затронуть центры обработки данных, что "подорвет работу критической информационной инфраструктуры". Минэнерго будет сложно согласовать документ без существенных поправок, уверены аналитики", - пишет издание.
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Проект постановления правительства, разработанный Минэнерго, предусматривает увеличение тарифов на передачу электроэнергии для крупных майнеров в пять-десять раз в энергодефицитных регионах, уточняет "Коммерсант". По мнению ФАС, с майнеров нужно снимать все ограничения, когда территория перестает быть энергодефицитной. Кроме того, сетевые организации нужно заставить заранее сообщать регуляторам о количестве майнеров в регионе на разных уровнях напряжения, чтобы "формировать сбалансированную необходимую валовую выручку (НВВ)", считают в ведомстве.
В письме ФАС подчеркивается, что при ошибочном определении майнингового оборудования действия сетевой или энергосбытовой компании "могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства", пишет газета.
Планируется, что относить ту или иную компанию к майнинг-центрам с дальнейшим повышением энерготарифа будут региональные комиссии, которые и будут вести реестры майнинг-центров, отмечает издание. В Минцифры опасаются, что к майнерам могут отнести "необоснованно большое число потребителей", так как проверка оборудования - "исключительно трудозатратная задача", а в отдельных случаях сделать это невозможно.
Минцифры просит более четко отделить майнеров от центров обработки данных (ЦОД), создав специальный реестр ЦОДов. Иначе, предупреждает министерство, подходы Минэнерго могут "привести к подрыву" функционирования информационных систем, в том числе "критической информационной инфраструктуры", пишет издание.
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ЭкономикаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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