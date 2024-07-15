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"Вопрос времени": в США сделали пугающее заявление о войне НАТО с Россией - РИА Новости, 15.07.2024
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09:30 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/tac-1959695493.html
"Вопрос времени": в США сделали пугающее заявление о войне НАТО с Россией
"Вопрос времени": в США сделали пугающее заявление о войне НАТО с Россией - РИА Новости, 15.07.2024
"Вопрос времени": в США сделали пугающее заявление о войне НАТО с Россией
Опасная политика Запада в отношении Украины может привести к прямому столкновению Североатлантического альянса и России, заявил обозреватель американского... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T09:30
2024-07-15T09:30
россия
москва
украина
владимир путин
нато
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Опасная политика Запада в отношении Украины может привести к прямому столкновению Североатлантического альянса и России, заявил обозреватель американского издания The American Conservative Доминик Сансоне."Это лишь вопрос времени, когда это (западная политика. — Прим. ред.) приведет к прямой конфронтации между Россией и членом НАТО, возможно, даже Соединенными Штатами", — отметил он.По мнению Сансоне, поражение Украины неизбежно, поэтому Запад все сильнее обостряет конфликт, поставляя Киеву более серьезное и смертоносное оружие. Это, в свою очередь, расширяет список законных целей для Москвы, добавил он. При этом не последнюю роль в российско-украинском конфликте играет западная пресса, которая вносит свой вклад в растущую эскалацию, заключил эксперт.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240715/uilkerson-1959690498.html
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россия, москва, украина, владимир путин, нато
Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, НАТО
"Вопрос времени": в США сделали пугающее заявление о войне НАТО с Россией

TAC: политика Запада приведет к прямому столкновению НАТО и России

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Опасная политика Запада в отношении Украины может привести к прямому столкновению Североатлантического альянса и России, заявил обозреватель американского издания The American Conservative Доминик Сансоне.
"Это лишь вопрос времени, когда это (западная политика. — Прим. ред.) приведет к прямой конфронтации между Россией и членом НАТО, возможно, даже Соединенными Штатами", — отметил он.
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По мнению Сансоне, поражение Украины неизбежно, поэтому Запад все сильнее обостряет конфликт, поставляя Киеву более серьезное и смертоносное оружие. Это, в свою очередь, расширяет список законных целей для Москвы, добавил он. При этом не последнюю роль в российско-украинском конфликте играет западная пресса, которая вносит свой вклад в растущую эскалацию, заключил эксперт.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
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