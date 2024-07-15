https://ria.ru/20240715/tac-1959695493.html

"Вопрос времени": в США сделали пугающее заявление о войне НАТО с Россией

"Вопрос времени": в США сделали пугающее заявление о войне НАТО с Россией - РИА Новости, 15.07.2024

"Вопрос времени": в США сделали пугающее заявление о войне НАТО с Россией

Опасная политика Запада в отношении Украины может привести к прямому столкновению Североатлантического альянса и России, заявил обозреватель американского... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T09:30

2024-07-15T09:30

2024-07-15T09:30

россия

москва

украина

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5555d8980042b0eeafc5a057e6cc44f0.jpg

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Опасная политика Запада в отношении Украины может привести к прямому столкновению Североатлантического альянса и России, заявил обозреватель американского издания The American Conservative Доминик Сансоне."Это лишь вопрос времени, когда это (западная политика. — Прим. ред.) приведет к прямой конфронтации между Россией и членом НАТО, возможно, даже Соединенными Штатами", — отметил он.По мнению Сансоне, поражение Украины неизбежно, поэтому Запад все сильнее обостряет конфликт, поставляя Киеву более серьезное и смертоносное оружие. Это, в свою очередь, расширяет список законных целей для Москвы, добавил он. При этом не последнюю роль в российско-украинском конфликте играет западная пресса, которая вносит свой вклад в растущую эскалацию, заключил эксперт.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240715/uilkerson-1959690498.html

https://ria.ru/20240714/istrebitel-1959591515.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, украина, владимир путин, нато