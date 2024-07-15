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Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 110 боевиков ВСУ - РИА Новости, 15.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:50 15.07.2024 (обновлено: 13:53 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/svo-1959758897.html
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 110 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 110 боевиков ВСУ - РИА Новости, 15.07.2024
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 110 боевиков ВСУ
Потери ВСУ в зоне ответственности подразделений группировки войск "Днепр" за сутки составили до 110 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:50
2024-07-15T13:53
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Потери ВСУ в зоне ответственности подразделений группировки войск "Днепр" за сутки составили до 110 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Токаревка, Ивановка и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм орудие "Мста-Б", 122 мм гаубица Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, херсонская область , вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 110 боевиков ВСУ

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 110 солдат в зоне ответственности "Днепра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне спецоперации на Украине
Российские военнослужащие в зоне спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне спецоперации на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Потери ВСУ в зоне ответственности подразделений группировки войск "Днепр" за сутки составили до 110 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Токаревка, Ивановка и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм орудие "Мста-Б", 122 мм гаубица Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХерсонская областьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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