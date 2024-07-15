Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" уничтожила девять складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:47 15.07.2024 (обновлено: 13:51 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/svo-1959757862.html
Группировка "Запад" уничтожила девять складов боеприпасов ВСУ
Группировка "Запад" уничтожила девять складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 15.07.2024
Группировка "Запад" уничтожила девять складов боеприпасов ВСУ
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" за сутки нанесли поражение трём украинским бригадам и отразили четыре контратаки, противник потерял до 585... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:47
2024-07-15T13:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488581_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_9747f223529d5a6bbe6880f21961b3ba.jpg
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" за сутки нанесли поражение трём украинским бригадам и отразили четыре контратаки, противник потерял до 585 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной, 4-й танковой бригад ВСУ и первой бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ковшаровка, Богуславка Харьковской области, Червоная Диброва Луганской народной республики, Красный Лиман и Серебрянка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены четыре контратаки штурмовых групп третьей штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии."Противник потерял до 585 военнослужащих, две боевые машины пехоты и семь автомобилей", - уточнили в Минобороны РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие поразили две 155 самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходную артиллерийскую установку Archer шведского производства, гаубицы L-119 производства Великобритании и М119 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".Также за сутки уничтожены девять полевых складов боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20240715/svo-1959758897.html
https://ria.ru/20240715/svo-1959757862.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488581_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0cf8abd9bbcb980c0b7e785b0424dc31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
Группировка "Запад" уничтожила девять складов боеприпасов ВСУ

МО: бойцы "Запада" уничтожили до 585 солдат и 9 складов боеприпасов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" за сутки нанесли поражение трём украинским бригадам и отразили четыре контратаки, противник потерял до 585 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной, 4-й танковой бригад ВСУ и первой бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ковшаровка, Богуславка Харьковской области, Червоная Диброва Луганской народной республики, Красный Лиман и Серебрянка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Российские военнослужащие в зоне спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 110 боевиков ВСУ
Вчера, 13:50
Кроме того, были отражены четыре контратаки штурмовых групп третьей штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.
"Противник потерял до 585 военнослужащих, две боевые машины пехоты и семь автомобилей", - уточнили в Минобороны РФ.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие поразили две 155 самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходную артиллерийскую установку Archer шведского производства, гаубицы L-119 производства Великобритании и М119 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
Также за сутки уничтожены девять полевых складов боеприпасов ВСУ.
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Группировка "Запад" уничтожила девять складов боеприпасов ВСУ
Вчера, 13:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала