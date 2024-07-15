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Группировка "Запад" уничтожила девять складов боеприпасов ВСУ
Группировка "Запад" уничтожила девять складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 15.07.2024
Группировка "Запад" уничтожила девять складов боеприпасов ВСУ
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" за сутки нанесли поражение трём украинским бригадам и отразили четыре контратаки, противник потерял до 585... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:47
2024-07-15T13:47
2024-07-15T13:51
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" за сутки нанесли поражение трём украинским бригадам и отразили четыре контратаки, противник потерял до 585 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной, 4-й танковой бригад ВСУ и первой бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ковшаровка, Богуславка Харьковской области, Червоная Диброва Луганской народной республики, Красный Лиман и Серебрянка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены четыре контратаки штурмовых групп третьей штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии."Противник потерял до 585 военнослужащих, две боевые машины пехоты и семь автомобилей", - уточнили в Минобороны РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие поразили две 155 самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходную артиллерийскую установку Archer шведского производства, гаубицы L-119 производства Великобритании и М119 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".Также за сутки уничтожены девять полевых складов боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20240715/svo-1959758897.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
Группировка "Запад" уничтожила девять складов боеприпасов ВСУ
МО: бойцы "Запада" уничтожили до 585 солдат и 9 складов боеприпасов ВСУ