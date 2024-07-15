https://ria.ru/20240715/svo-1959757058.html

"Южная" группировка отразила три атаки ВСУ

"Южная" группировка отразила три атаки ВСУ - РИА Новости, 15.07.2024

"Южная" группировка отразила три атаки ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю, потери противника составили до 540 военных и две боевые бронированные... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T13:46

2024-07-15T13:46

2024-07-15T13:50

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю, потери противника составили до 540 военных и две боевые бронированные машины HMMWV, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Выемка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, за сутки отражены три атаки подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ."Противник потерял до 540 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV и четыре автомобиля", - рассказали в МО РФ.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Paladin производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, три 152-мм гаубицы "Мста-Б", четыре 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", а также две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав".

https://ria.ru/20240715/svo-1959757862.html

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