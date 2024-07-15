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Группировка "Север" уничтожила до 200 солдат ВСУ
Группировка "Север" уничтожила до 200 солдат ВСУ - РИА Новости, 15.07.2024
Группировка "Север" уничтожила до 200 солдат ВСУ
Киев за сутки потерял до 200 военных в зоне действий подразделений российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:45
2024-07-15T13:45
2024-07-15T13:50
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 200 военных в зоне действий подразделений российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Тихое и Волчанские Хутора. Кроме того, отражена атака двух штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 200 военнослужащих, три танка, два пикапа, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-64, станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - отмечает Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, США, В мире, Киев
Группировка "Север" уничтожила до 200 солдат ВСУ
МО: бойцы "Севера" уничтожили до 200 солдат ВСУ, 3 танка, 2 пикапа, 3 гаубицы