Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Север" уничтожила до 200 солдат ВСУ - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 15.07.2024 (обновлено: 13:50 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/svo-1959756907.html
Группировка "Север" уничтожила до 200 солдат ВСУ
Группировка "Север" уничтожила до 200 солдат ВСУ - РИА Новости, 15.07.2024
Группировка "Север" уничтожила до 200 солдат ВСУ
Киев за сутки потерял до 200 военных в зоне действий подразделений российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:45
2024-07-15T13:50
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
сша
в мире
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469641_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_36b5ececee47b65cc3f19f34eb808ae8.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 200 военных в зоне действий подразделений российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Тихое и Волчанские Хутора. Кроме того, отражена атака двух штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 200 военнослужащих, три танка, два пикапа, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-64, станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240715/svo-1959757862.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469641_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_c31d21c9d0104d73b1a6df361fc2aa6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, сша, в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, США, В мире, Киев
Группировка "Север" уничтожила до 200 солдат ВСУ

МО: бойцы "Севера" уничтожили до 200 солдат ВСУ, 3 танка, 2 пикапа, 3 гаубицы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа ВС РФ в зоне СВО
Боевая работа ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 200 военных в зоне действий подразделений российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Тихое и Волчанские Хутора. Кроме того, отражена атака двух штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили до 200 военнослужащих, три танка, два пикапа, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-64, станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - отмечает Минобороны РФ.
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Группировка "Запад" уничтожила девять складов боеприпасов ВСУ
Вчера, 13:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияСШАВ миреКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала