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Веерные отключения света на Украине станут обычным делом, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2024
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22:50 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/svet-1959895521.html
Веерные отключения света на Украине станут обычным делом, пишут СМИ
Веерные отключения света на Украине станут обычным делом, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2024
Веерные отключения света на Украине станут обычным делом, пишут СМИ
Веерные отключения электроэнергии на Украине станут привычным делом, а решение киевских властей на этом фоне инвестировать в атомную энергетику является тратой... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T22:50
2024-07-15T22:50
жкх
украина
герман галущенко
укрэнерго
в мире
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Веерные отключения электроэнергии на Украине станут привычным делом, а решение киевских властей на этом фоне инвестировать в атомную энергетику является тратой денег на то, что не нужно народу, сообщает издание Economist. "Какие бы новые проекты ни появлялись, Украине срочно нужно больше электроэнергии этой зимой, всего через несколько месяцев. Слишком мало времени и слишком мало миллиардов долларов, необходимых для установки нескольких сотен малых электростанций, реконструкции разбомбленных электростанций или строительства ветряных и солнечных станций. Веерные отключения будут обычным делом", - пишет издание. Директор энергетических программ украинского социологического Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил изданию, что не убежден решением киевских властей инвестировать в атомную энергетику. "Они тратят деньги на то, что нам не нужно... По моему мнению, это очень плохое решение. Похоже на способ заморозить большие деньги, инвестируя в проект в течение десяти лет", - приводит издание слова Омельченко. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
https://ria.ru/20240712/protesty-1959226221.html
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жкх, украина, герман галущенко, укрэнерго, в мире
ЖКХ, Украина, Герман Галущенко, Укрэнерго, В мире
Веерные отключения света на Украине станут обычным делом, пишут СМИ

Economist: веерные отключения электроэнергии на Украине станут привычным делом

© AP Photo / Emilio MorenattiВо время отключения электроэнергии в Киевской области
Во время отключения электроэнергии в Киевской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Во время отключения электроэнергии в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Веерные отключения электроэнергии на Украине станут привычным делом, а решение киевских властей на этом фоне инвестировать в атомную энергетику является тратой денег на то, что не нужно народу, сообщает издание Economist.
"Какие бы новые проекты ни появлялись, Украине срочно нужно больше электроэнергии этой зимой, всего через несколько месяцев. Слишком мало времени и слишком мало миллиардов долларов, необходимых для установки нескольких сотен малых электростанций, реконструкции разбомбленных электростанций или строительства ветряных и солнечных станций. Веерные отключения будут обычным делом", - пишет издание.
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Директор энергетических программ украинского социологического Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил изданию, что не убежден решением киевских властей инвестировать в атомную энергетику.
«
"Они тратят деньги на то, что нам не нужно... По моему мнению, это очень плохое решение. Похоже на способ заморозить большие деньги, инвестируя в проект в течение десяти лет", - приводит издание слова Омельченко.
Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
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