https://ria.ru/20240715/svet-1959895521.html

Веерные отключения света на Украине станут обычным делом, пишут СМИ

Веерные отключения света на Украине станут обычным делом, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2024

Веерные отключения света на Украине станут обычным делом, пишут СМИ

Веерные отключения электроэнергии на Украине станут привычным делом, а решение киевских властей на этом фоне инвестировать в атомную энергетику является тратой... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T22:50

2024-07-15T22:50

2024-07-15T22:50

жкх

украина

герман галущенко

укрэнерго

в мире

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Веерные отключения электроэнергии на Украине станут привычным делом, а решение киевских властей на этом фоне инвестировать в атомную энергетику является тратой денег на то, что не нужно народу, сообщает издание Economist. "Какие бы новые проекты ни появлялись, Украине срочно нужно больше электроэнергии этой зимой, всего через несколько месяцев. Слишком мало времени и слишком мало миллиардов долларов, необходимых для установки нескольких сотен малых электростанций, реконструкции разбомбленных электростанций или строительства ветряных и солнечных станций. Веерные отключения будут обычным делом", - пишет издание. Директор энергетических программ украинского социологического Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил изданию, что не убежден решением киевских властей инвестировать в атомную энергетику. "Они тратят деньги на то, что нам не нужно... По моему мнению, это очень плохое решение. Похоже на способ заморозить большие деньги, инвестируя в проект в течение десяти лет", - приводит издание слова Омельченко. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.

https://ria.ru/20240712/protesty-1959226221.html

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, украина, герман галущенко, укрэнерго, в мире