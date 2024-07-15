https://ria.ru/20240715/superjet-1959814001.html

Говорить о причинах крушения самолета под Коломной пока рано, заявили в МАК

Говорить о причинах крушения самолета под Коломной пока рано, заявили в МАК - РИА Новости, 15.07.2024

Говорить о причинах крушения самолета под Коломной пока рано, заявили в МАК

Говорить о каких-либо сроках завершения расследования падения самолета Sukhoi Superjet в Подмосковье, его итогах и причинах на данном этапе преждевременно,... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:41

2024-07-15T16:41

2024-07-15T16:57

происшествия

московская область (подмосковье)

межгосударственный авиационный комитет

sukhoi superjet 100 (ssj100)

крушение sukhoi superjet под коломной

россия

коломна

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Говорить о каких-либо сроках завершения расследования падения самолета Sukhoi Superjet в Подмосковье, его итогах и причинах на данном этапе преждевременно, сообщил Межгосударственный авиационный комитет (МАК). В пятницу в Подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Лайнер принадлежал "Газпром Авиа". "В связи с поступающими запросами средств массовой информации сообщаем, что Комиссия МАК по расследованию не имеет правовых оснований разглашать информацию о ходе расследования в публичном поле до его завершения. На данном этапе говорить о каких-либо сроках завершения расследования, его итогах, причинах и обстоятельствах происшествия преждевременно", - говорится в сообщении.МАК пишет, что расследование авиапроисшествия осуществляется на основании конвенции о международной гражданской авиации и в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ.

https://ria.ru/20240715/samolet-1959808562.html

московская область (подмосковье)

россия

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