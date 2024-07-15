https://ria.ru/20240715/superjet-1959814001.html
Говорить о причинах крушения самолета под Коломной пока рано, заявили в МАК
Говорить о причинах крушения самолета под Коломной пока рано, заявили в МАК - РИА Новости, 15.07.2024
Говорить о причинах крушения самолета под Коломной пока рано, заявили в МАК
Говорить о каких-либо сроках завершения расследования падения самолета Sukhoi Superjet в Подмосковье, его итогах и причинах на данном этапе преждевременно,... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:41
2024-07-15T16:41
2024-07-15T16:57
происшествия
московская область (подмосковье)
межгосударственный авиационный комитет
sukhoi superjet 100 (ssj100)
крушение sukhoi superjet под коломной
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Говорить о каких-либо сроках завершения расследования падения самолета Sukhoi Superjet в Подмосковье, его итогах и причинах на данном этапе преждевременно, сообщил Межгосударственный авиационный комитет (МАК). В пятницу в Подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Лайнер принадлежал "Газпром Авиа". "В связи с поступающими запросами средств массовой информации сообщаем, что Комиссия МАК по расследованию не имеет правовых оснований разглашать информацию о ходе расследования в публичном поле до его завершения. На данном этапе говорить о каких-либо сроках завершения расследования, его итогах, причинах и обстоятельствах происшествия преждевременно", - говорится в сообщении.МАК пишет, что расследование авиапроисшествия осуществляется на основании конвенции о международной гражданской авиации и в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ.
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происшествия, московская область (подмосковье), межгосударственный авиационный комитет, sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной, россия, коломна
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Межгосударственный авиационный комитет, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Россия, Коломна
Говорить о причинах крушения самолета под Коломной пока рано, заявили в МАК
МАК: говорить о сроках расследования и причинах крушения Superjet преждевременно