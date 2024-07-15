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Военный суд отпустил генерала Попова из СИЗО - РИА Новости, 15.07.2024
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16:05 15.07.2024 (обновлено: 18:20 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/sud-1959802910.html
Военный суд отпустил генерала Попова из СИЗО
Военный суд отпустил генерала Попова из СИЗО - РИА Новости, 15.07.2024
Военный суд отпустил генерала Попова из СИЗО
Суд перевел из СИЗО под домашний арест экс-командующего 58-й армией Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, сообщил корреспондент РИА Новости из 235-го... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:05
2024-07-15T18:20
вооруженные силы рф
происшествия
иван попов (генерал)
россия
запорожская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Суд перевел из СИЗО под домашний арест экс-командующего 58-й армией Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, сообщил корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда."Ходатайство следователя удовлетворить. &lt;...&gt; Освободить Попова Ивана Ивановича в зале суда", — огласил решение судья Илья Романенков.После этого Попова вывели из "аквариума", с него сняли наручники.Срок домашнего ареста установили по 11 октября. Он будет отбывать его в Москве.Генерал будет носить браслет, для этого ему предстоит явиться во ФСИН.В мае этот же суд отказался удовлетворить аналогичное ходатайство следствия, просившего перевести бывшего командующего под домашний арест "с учетом характеризующих данных". Тогда против этого выступила прокуратура.Попова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК).По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.
https://ria.ru/20240704/popov-1957449727.html
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вооруженные силы рф, происшествия, иван попов (генерал), россия, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф)
Вооруженные силы РФ, Происшествия, Иван Попов (генерал), Россия, Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Военный суд отпустил генерала Попова из СИЗО

Военный суд перевел генерала Ивана Попова из СИЗО под домашний арест

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкИван Попов по решению суда отправлен под домашний арест. 15 июля 2024
Иван Попов по решению суда отправлен под домашний арест. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Иван Попов по решению суда отправлен под домашний арест. 15 июля 2024
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Суд перевел из СИЗО под домашний арест экс-командующего 58-й армией Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, сообщил корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить. <...> Освободить Попова Ивана Ивановича в зале суда", — огласил решение судья Илья Романенков.
Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов в зале заседаний Второго Западного окружного военного суда - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Генерал Попов "заработал" миллион рублей, считает следствие
4 июля, 17:01
После этого Попова вывели из "аквариума", с него сняли наручники.
Срок домашнего ареста установили по 11 октября. Он будет отбывать его в Москве.
Генерал будет носить браслет, для этого ему предстоит явиться во ФСИН.
В мае этот же суд отказался удовлетворить аналогичное ходатайство следствия, просившего перевести бывшего командующего под домашний арест "с учетом характеризующих данных". Тогда против этого выступила прокуратура.
Попова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК).
По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.
Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
СМИ: в деле экс-командующего 58-й армией Попова фигурировал другой генерал
25 мая, 03:54
 
Вооруженные силы РФПроисшествияИван Попов (генерал)РоссияЗапорожская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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