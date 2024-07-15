https://ria.ru/20240715/sud-1959802910.html

Военный суд отпустил генерала Попова из СИЗО

Военный суд отпустил генерала Попова из СИЗО - РИА Новости, 15.07.2024

Военный суд отпустил генерала Попова из СИЗО

Суд перевел из СИЗО под домашний арест экс-командующего 58-й армией Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, сообщил корреспондент РИА Новости из 235-го... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:05

2024-07-15T16:05

2024-07-15T18:20

вооруженные силы рф

происшествия

иван попов (генерал)

россия

запорожская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Суд перевел из СИЗО под домашний арест экс-командующего 58-й армией Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, сообщил корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда."Ходатайство следователя удовлетворить. <...> Освободить Попова Ивана Ивановича в зале суда", — огласил решение судья Илья Романенков.После этого Попова вывели из "аквариума", с него сняли наручники.Срок домашнего ареста установили по 11 октября. Он будет отбывать его в Москве.Генерал будет носить браслет, для этого ему предстоит явиться во ФСИН.В мае этот же суд отказался удовлетворить аналогичное ходатайство следствия, просившего перевести бывшего командующего под домашний арест "с учетом характеризующих данных". Тогда против этого выступила прокуратура.Попова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК).По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.

https://ria.ru/20240704/popov-1957449727.html

https://ria.ru/20240525/general-1948276014.html

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вооруженные силы рф, происшествия, иван попов (генерал), россия, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф)