https://ria.ru/20240715/sud-1959794214.html

В Перми арестовали мать мальчика, тело которого нашли в чемодане

В Перми арестовали мать мальчика, тело которого нашли в чемодане - РИА Новости, 15.07.2024

В Перми арестовали мать мальчика, тело которого нашли в чемодане

Мать девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, арестована на один месяц и 30 суток, до 12 сентября. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:37

2024-07-15T15:37

2024-07-15T15:51

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ПЕРМЬ, 15 июл - РИА Новости. Мать девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, арестована на один месяц и 30 суток, до 12 сентября.Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, Ленинский районный суд во время заседания в 16.00 (14.00 мск) рассмотрел ходатайство следствия об избрании обвиняемой в убийстве мальчика меры пресечения в виде заключения под стражу."Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 30 суток, до 12 сентября ", - сказала судья.Утром 12 июля местный житель нашел в чемодане на мусорной площадке на улице Монастырской в Перми тело мальчика с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Позднее пресс-служба СУСК РФ по Пермскому краю сообщила, что обвинение в убийстве девятилетнего мальчика предъявлено 34-летней матери ребенка Ирине Шатовой. Женщину разыскивали примерно сутки и задержали вечером 13 июня. Изначально она не признавала себя виновной в совершении преступления, но на повторном допросе 15 июля полностью признала вину.По данным регионального следственного управления, в ночь с 11 на 12 июля обвиняемая в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми путем удушения совершила убийство своего 9-летнего сына, после чего оставила на теле ребенка колото-резаные раны. Скрывая следы преступления, женщина в чемодане переместила тело ребенка к мусорным контейнерам в центральной части города.Силовики обнаружили Шатову на чердаке отеля "Жемчужина". Ряд СМИ указывали, что якобы в этом здании обвиняемая снимала офис для ведения инвестиционного бизнеса. Уточнялось, что с отцом ребенка женщина развелась, он уехал из России. По информации осведомленного источника, сын Шатовой не ходил в школу и находился на домашнем обучении. Следователь сказал в суде, что отец мальчика уехал в США, где попал в изолятор.

https://ria.ru/20240703/tula-1957075938.html

https://ria.ru/20240715/sk-1959697145.html

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происшествия, пермь, россия, пермский край