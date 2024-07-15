https://ria.ru/20240715/sud-1959750599.html

Жителю Екатеринбурга дали 12 лет колонии за истязание бывшей девушки

Жителю Екатеринбурга дали 12 лет колонии за истязание бывшей девушки - РИА Новости, 15.07.2024

Жителю Екатеринбурга дали 12 лет колонии за истязание бывшей девушки

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил к 12 годам колонии строгого режима местного жителя, истязавшего бывшую пассию гвоздями и огнем, сообщает РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T13:20

2024-07-15T13:20

2024-07-15T14:04

происшествия

екатеринбург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил к 12 годам колонии строгого режима местного жителя, истязавшего бывшую пассию гвоздями и огнем, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, в ночь на 25 октября 2023 года 32-летний мужчина привез свою бывшую девушку на угнанной у нее машине в гаражный кооператив, где избил ее, а затем снял с нее обувь и прибил ее стопы к деревянному бруску. "Продолжая глумиться над потерпевшей, осужденный, используя буксировочный трос, связал им руки и ноги потерпевшей, проволок последнюю по полу до выхода из гаражного бокса, где облил ее тело дизельным топливом и поджег, отчего произошло воспламенение лица, головы, туловища и конечностей девушки", - говорится в сообщении. Потушив ее, уралец перенес в автомобиль и повез в направлении кольцевой автодороги. В пути усилиями потерпевшей водитель утратил контроль над автомобилем и совершил ДТП, благодаря чему ей удалось спастись. Мужчина был арестован, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство с особой жестокостью, угоне, совершенном с применением насилия, и управлении автомобилем в состоянии опьянения. "Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - добавили в прокуратуре. В пользу потерпевшей суд взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей. Как уточнили в УМВД по Екатеринбургу, осужденный работал сварщиком в автомастерской, ранее неоднократно был судим за кражи, побои, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, грабеж, неправомерное завладение автомобилем и управление транспортом в состоянии опьянения. По данным регионального управления СК РФ, согласно судебной психиатрической экспертизе, мужчина вменяем и отдавал себе отчет в совершаемых действиях. Вину он не признал.

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происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)