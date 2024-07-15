https://ria.ru/20240715/sud-1959750599.html
Жителю Екатеринбурга дали 12 лет колонии за истязание бывшей девушки
Жителю Екатеринбурга дали 12 лет колонии за истязание бывшей девушки - РИА Новости, 15.07.2024
Жителю Екатеринбурга дали 12 лет колонии за истязание бывшей девушки
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил к 12 годам колонии строгого режима местного жителя, истязавшего бывшую пассию гвоздями и огнем, сообщает РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:20
2024-07-15T13:20
2024-07-15T14:04
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил к 12 годам колонии строгого режима местного жителя, истязавшего бывшую пассию гвоздями и огнем, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, в ночь на 25 октября 2023 года 32-летний мужчина привез свою бывшую девушку на угнанной у нее машине в гаражный кооператив, где избил ее, а затем снял с нее обувь и прибил ее стопы к деревянному бруску. "Продолжая глумиться над потерпевшей, осужденный, используя буксировочный трос, связал им руки и ноги потерпевшей, проволок последнюю по полу до выхода из гаражного бокса, где облил ее тело дизельным топливом и поджег, отчего произошло воспламенение лица, головы, туловища и конечностей девушки", - говорится в сообщении. Потушив ее, уралец перенес в автомобиль и повез в направлении кольцевой автодороги. В пути усилиями потерпевшей водитель утратил контроль над автомобилем и совершил ДТП, благодаря чему ей удалось спастись. Мужчина был арестован, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство с особой жестокостью, угоне, совершенном с применением насилия, и управлении автомобилем в состоянии опьянения. "Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - добавили в прокуратуре. В пользу потерпевшей суд взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей. Как уточнили в УМВД по Екатеринбургу, осужденный работал сварщиком в автомастерской, ранее неоднократно был судим за кражи, побои, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, грабеж, неправомерное завладение автомобилем и управление транспортом в состоянии опьянения. По данным регионального управления СК РФ, согласно судебной психиатрической экспертизе, мужчина вменяем и отдавал себе отчет в совершаемых действиях. Вину он не признал.
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происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Жителю Екатеринбурга дали 12 лет колонии за истязание бывшей девушки
В Екатеринбурге на 12 лет осудили мужчину за истязание бывшей пассии гвоздями
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил к 12 годам колонии строгого режима местного жителя, истязавшего бывшую пассию гвоздями и огнем, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, в ночь на 25 октября 2023 года 32-летний мужчина привез свою бывшую девушку на угнанной у нее машине в гаражный кооператив, где избил ее, а затем снял с нее обувь и прибил ее стопы к деревянному бруску.
"Продолжая глумиться над потерпевшей, осужденный, используя буксировочный трос, связал им руки и ноги потерпевшей, проволок последнюю по полу до выхода из гаражного бокса, где облил ее тело дизельным топливом и поджег, отчего произошло воспламенение лица, головы, туловища и конечностей девушки", - говорится в сообщении.
Потушив ее, уралец перенес в автомобиль и повез в направлении кольцевой автодороги. В пути усилиями потерпевшей водитель утратил контроль над автомобилем и совершил ДТП, благодаря чему ей удалось спастись. Мужчина был арестован, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство с особой жестокостью, угоне, совершенном с применением насилия, и управлении автомобилем в состоянии опьянения.
"Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - добавили в прокуратуре.
В пользу потерпевшей суд взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей.
Как уточнили в УМВД по Екатеринбургу, осужденный работал сварщиком в автомастерской, ранее неоднократно был судим за кражи, побои, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, грабеж, неправомерное завладение автомобилем и управление транспортом в состоянии опьянения.
По данным регионального управления СК РФ
, согласно судебной психиатрической экспертизе, мужчина вменяем и отдавал себе отчет в совершаемых действиях. Вину он не признал.