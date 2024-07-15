https://ria.ru/20240715/sud-1959714383.html
Осужденному заочно за фейки Милову* грозит новый иноагентский штраф
Осужденному заочно за фейки Милову* грозит новый иноагентский штраф - РИА Новости, 15.07.2024
Осужденному заочно за фейки Милову* грозит новый иноагентский штраф
Таганский суд Москвы в августе рассмотрит еще один протокол в отношении заочно осужденного за фейки о ВС РФ бывшего заместителя министра энергетики РФ Владимира РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T11:00
2024-07-15T11:00
2024-07-15T11:00
россия
москва
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Таганский суд Москвы в августе рассмотрит еще один протокол в отношении заочно осужденного за фейки о ВС РФ бывшего заместителя министра энергетики РФ Владимира Милова*, составленный из-за отсутствия соответствующей маркировки в его контенте, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Судебное заседание по делу об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ в отношении Милова* В.С. назначено на 21 августа в 14.45", - сказано в картотеке. В декабре столичный суд штрафовал Милова* на 45 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Басманный суд в ноябре заочно приговорил Милова* к 8 годам колонии общего режима по обвинению в распространении фейков о ВС РФ. В мае текущего года МВД вновь объявило Милова* в розыск по статье УК. Милов* несколько месяцев в 2002 году занимал пост замминистра энергетики РФ, а после увольнения ушел в политику.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240506/mvd-1944162334.html
https://ria.ru/20240628/protokol-1956191942.html
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россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
Осужденному заочно за фейки Милову* грозит новый иноагентский штраф
Суд в августе рассмотрит новый протокол против экс-замминистра энергетики Милова
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Таганский суд Москвы в августе рассмотрит еще один протокол в отношении заочно осужденного за фейки о ВС РФ бывшего заместителя министра энергетики РФ Владимира Милова*, составленный из-за отсутствия соответствующей маркировки в его контенте, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Судебное заседание по делу об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ в отношении Милова* В.С. назначено на 21 августа в 14.45", - сказано в картотеке.
В декабре столичный суд штрафовал Милова* на 45 тысяч рублей за аналогичное нарушение.
Басманный суд в ноябре заочно приговорил Милова* к 8 годам колонии общего режима по обвинению в распространении фейков о ВС РФ.
В мае текущего года МВД вновь объявило Милова* в розыск по статье УК.
Милов* несколько месяцев в 2002 году занимал пост замминистра энергетики РФ, а после увольнения ушел в политику.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.