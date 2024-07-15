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Студенты будут получать стипендию имени Журавлева с сентября 2024 года - РИА Новости, 15.07.2024
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16:35 15.07.2024 (обновлено: 16:36 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/studenty-1959812245.html
Студенты будут получать стипендию имени Журавлева с сентября 2024 года
Студенты будут получать стипендию имени Журавлева с сентября 2024 года - РИА Новости, 15.07.2024
Студенты будут получать стипендию имени Журавлева с сентября 2024 года
Стипендию имени погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева будут получать студенты журфаков 3 и 4 курсов в размере 50 тысяч рублей, она начнет... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:35
2024-07-15T16:36
россия
запорожская область
ростислав журавлев
елена вартанова
дмитрий киселев
высшая школа экономики (вшэ)
мгу имени м. в. ломоносова
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Стипендию имени погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева будут получать студенты журфаков 3 и 4 курсов в размере 50 тысяч рублей, она начнет действовать с сентября этого года, передает корреспондент РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" подписала соглашение с МГУ, ВШЭ и Российским экономическим университетом им. Плеханова об учреждении стипендии имени военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. Церемония подписания прошла в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Как отмечалось в ходе церемонии, размер стипендии составит 50 тысяч рублей. "Стипендия будет действовать уже с сентября", - сказал на церемонии подписания соглашения гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. По словам Киселева, подписанное соглашение с вузами является бессрочным. Количество вузов, выплачивающих такую стипендию студентам, пока расширяться не будет, но такую возможность гендиректор медиагруппы не исключил. Этой стипендией будут поощрять студентов, обучающихся по направлению "Журналистика" и проявивших выдающиеся способности в обучении будущей специальности. Декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Вартанова считает важным, чтобы журналисты работали в духе и в стандартах военкоров. "Мы, конечно, думаем, что может быть, не все наши студенты будут работать военным корреспондентами. Но я думаю, что очень важно, чтобы они были теми самыми профессионалами, которые работают в духе и в стандартах, и в этике военных корреспондентов. Вот важно, не надо нам делать только одно направление, заточенное на патриотизм, поддержку Родины, на развитие нашей страны", - сказала Вартанова. В церемонии подписания соглашения приняли участие декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Вартанова, декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий, а также директор Института медиа факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, директор института "Первая академия медиа" РЭУ имени Г. В. Плеханова Эрнест Мацкявичюс. Журавлев – военный журналист, политический обозреватель РИА Новости (агентство и сайт ria.ru входят в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Несмотря на свой молодой возраст, Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
https://ria.ru/20240715/moskva-1959772215.html
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россия, запорожская область, ростислав журавлев, елена вартанова, дмитрий киселев, высшая школа экономики (вшэ), мгу имени м. в. ломоносова, рэу имени г. в. плеханова, образование
Россия, Запорожская область, Ростислав Журавлев, Елена Вартанова, Дмитрий Киселев, Высшая школа экономики (ВШЭ), МГУ имени М. В. Ломоносова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Образование
Студенты будут получать стипендию имени Журавлева с сентября 2024 года

Стипендию имени военкора Журавлева будут получать студенты журфаков 3 и 4 курсов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПодписание соглашений с вузами о стипендии имени военкора Ростислава Журавлева
Подписание соглашений с вузами о стипендии имени военкора Ростислава Журавлева - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Подписание соглашений с вузами о стипендии имени военкора Ростислава Журавлева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Стипендию имени погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева будут получать студенты журфаков 3 и 4 курсов в размере 50 тысяч рублей, она начнет действовать с сентября этого года, передает корреспондент РИА Новости.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" подписала соглашение с МГУ, ВШЭ и Российским экономическим университетом им. Плеханова об учреждении стипендии имени военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. Церемония подписания прошла в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Как отмечалось в ходе церемонии, размер стипендии составит 50 тысяч рублей.
Открытие памятной доски в честь погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
На здании "России сегодня" открыли мемориальную доску в память о Журавлеве
Вчера, 14:39
"Стипендия будет действовать уже с сентября", - сказал на церемонии подписания соглашения гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
По словам Киселева, подписанное соглашение с вузами является бессрочным. Количество вузов, выплачивающих такую стипендию студентам, пока расширяться не будет, но такую возможность гендиректор медиагруппы не исключил.
Этой стипендией будут поощрять студентов, обучающихся по направлению "Журналистика" и проявивших выдающиеся способности в обучении будущей специальности.
Декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Вартанова считает важным, чтобы журналисты работали в духе и в стандартах военкоров.
"Мы, конечно, думаем, что может быть, не все наши студенты будут работать военным корреспондентами. Но я думаю, что очень важно, чтобы они были теми самыми профессионалами, которые работают в духе и в стандартах, и в этике военных корреспондентов. Вот важно, не надо нам делать только одно направление, заточенное на патриотизм, поддержку Родины, на развитие нашей страны", - сказала Вартанова.
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В Екатеринбурге откроют памятник погибшему военкору РИА Новости Журавлеву
12 июля, 08:11
В церемонии подписания соглашения приняли участие декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Вартанова, декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий, а также директор Института медиа факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, директор института "Первая академия медиа" РЭУ имени Г. В. Плеханова Эрнест Мацкявичюс.
Журавлев – военный журналист, политический обозреватель РИА Новости (агентство и сайт ria.ru входят в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Несмотря на свой молодой возраст, Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Глава СЖР рассказал, кто несет ответственность за смерть военкора Журавлева
Вчера, 15:20
 
РоссияЗапорожская областьРостислав ЖуравлевЕлена ВартановаДмитрий КиселевВысшая школа экономики (ВШЭ)МГУ имени М. В. ЛомоносоваРЭУ имени Г. В. ПлехановаОбразование
 
 
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