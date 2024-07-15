https://ria.ru/20240715/studenty-1959812245.html

Студенты будут получать стипендию имени Журавлева с сентября 2024 года

Студенты будут получать стипендию имени Журавлева с сентября 2024 года - РИА Новости, 15.07.2024

Студенты будут получать стипендию имени Журавлева с сентября 2024 года

Стипендию имени погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева будут получать студенты журфаков 3 и 4 курсов в размере 50 тысяч рублей, она начнет... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:35

2024-07-15T16:35

2024-07-15T16:36

россия

запорожская область

ростислав журавлев

елена вартанова

дмитрий киселев

высшая школа экономики (вшэ)

мгу имени м. в. ломоносова

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Стипендию имени погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева будут получать студенты журфаков 3 и 4 курсов в размере 50 тысяч рублей, она начнет действовать с сентября этого года, передает корреспондент РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" подписала соглашение с МГУ, ВШЭ и Российским экономическим университетом им. Плеханова об учреждении стипендии имени военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. Церемония подписания прошла в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Как отмечалось в ходе церемонии, размер стипендии составит 50 тысяч рублей. "Стипендия будет действовать уже с сентября", - сказал на церемонии подписания соглашения гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. По словам Киселева, подписанное соглашение с вузами является бессрочным. Количество вузов, выплачивающих такую стипендию студентам, пока расширяться не будет, но такую возможность гендиректор медиагруппы не исключил. Этой стипендией будут поощрять студентов, обучающихся по направлению "Журналистика" и проявивших выдающиеся способности в обучении будущей специальности. Декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Вартанова считает важным, чтобы журналисты работали в духе и в стандартах военкоров. "Мы, конечно, думаем, что может быть, не все наши студенты будут работать военным корреспондентами. Но я думаю, что очень важно, чтобы они были теми самыми профессионалами, которые работают в духе и в стандартах, и в этике военных корреспондентов. Вот важно, не надо нам делать только одно направление, заточенное на патриотизм, поддержку Родины, на развитие нашей страны", - сказала Вартанова. В церемонии подписания соглашения приняли участие декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Вартанова, декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий, а также директор Института медиа факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, директор института "Первая академия медиа" РЭУ имени Г. В. Плеханова Эрнест Мацкявичюс. Журавлев – военный журналист, политический обозреватель РИА Новости (агентство и сайт ria.ru входят в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Несмотря на свой молодой возраст, Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.

https://ria.ru/20240715/moskva-1959772215.html

https://ria.ru/20240712/pamyatnik-1959136163.html

https://ria.ru/20240715/zhuravlev-1959788623.html

россия

запорожская область

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россия, запорожская область, ростислав журавлев, елена вартанова, дмитрий киселев, высшая школа экономики (вшэ), мгу имени м. в. ломоносова, рэу имени г. в. плеханова, образование