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При взрыве на стройке в Чечне погибли пять человек - РИА Новости, 15.07.2024
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18:21 15.07.2024 (обновлено: 18:25 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/stroyka-1959845148.html
При взрыве на стройке в Чечне погибли пять человек
При взрыве на стройке в Чечне погибли пять человек - РИА Новости, 15.07.2024
При взрыве на стройке в Чечне погибли пять человек
Взрыв на стройплощадке произошел в селе Башин-Кали в Чечне, погибли пять человек, 26 пострадали, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:21
2024-07-15T18:25
происшествия
итум-калинский район
рамзан кадыров
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Взрыв на стройплощадке произошел в селе Башин-Кали в Чечне, погибли пять человек, 26 пострадали, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.&quot;Трагический инцидент произошел сегодня в селе Башин-Кали Итум-Калинского района. Произошел взрыв на строительной площадке. В результате происшествия, по предварительной информации, погибли пять человек, 26 получили травмы различной степени тяжести. По моему поручению на место аварии оперативно выехали сотрудники профильных служб. Выясняются причины произошедшего&quot;, - написал он.Кадыров отметил, что виновные во взрыве на стройке будут привлечены к ответственности."Всем пострадавшим, среди которых есть и жители соседнего Дагестана, оказывается необходимая помощь в региональных медучреждениях. В случае необходимости будет обеспечено иногороднее лечение", - добавил он.
https://ria.ru/20240715/poezda-1959819706.html
итум-калинский район
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происшествия, итум-калинский район, рамзан кадыров
Происшествия, Итум-Калинский район, Рамзан Кадыров
При взрыве на стройке в Чечне погибли пять человек

На стройке в селе Башин-Кали в Чечне прогремел взрыв, 5 погибли, 26 пострадали

© Кадр видео очевидцаДорога рядом с местом взрыва на строительной площадке в Чечне
Дорога рядом с местом взрыва на строительной площадке в Чечне - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Кадр видео очевидца
Дорога рядом с местом взрыва на строительной площадке в Чечне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Взрыв на стройплощадке произошел в селе Башин-Кали в Чечне, погибли пять человек, 26 пострадали, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«

"Трагический инцидент произошел сегодня в селе Башин-Кали Итум-Калинского района. Произошел взрыв на строительной площадке. В результате происшествия, по предварительной информации, погибли пять человек, 26 получили травмы различной степени тяжести. По моему поручению на место аварии оперативно выехали сотрудники профильных служб. Выясняются причины произошедшего", - написал он.

Кадыров отметил, что виновные во взрыве на стройке будут привлечены к ответственности.
"Всем пострадавшим, среди которых есть и жители соседнего Дагестана, оказывается необходимая помощь в региональных медучреждениях. В случае необходимости будет обеспечено иногороднее лечение", - добавил он.
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ПроисшествияИтум-Калинский районРамзан Кадыров
 
 
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