https://ria.ru/20240715/stroyka-1959845148.html

При взрыве на стройке в Чечне погибли пять человек

При взрыве на стройке в Чечне погибли пять человек - РИА Новости, 15.07.2024

При взрыве на стройке в Чечне погибли пять человек

Взрыв на стройплощадке произошел в селе Башин-Кали в Чечне, погибли пять человек, 26 пострадали, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T18:21

2024-07-15T18:21

2024-07-15T18:25

происшествия

итум-калинский район

рамзан кадыров

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Взрыв на стройплощадке произошел в селе Башин-Кали в Чечне, погибли пять человек, 26 пострадали, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале."Трагический инцидент произошел сегодня в селе Башин-Кали Итум-Калинского района. Произошел взрыв на строительной площадке. В результате происшествия, по предварительной информации, погибли пять человек, 26 получили травмы различной степени тяжести. По моему поручению на место аварии оперативно выехали сотрудники профильных служб. Выясняются причины произошедшего", - написал он.Кадыров отметил, что виновные во взрыве на стройке будут привлечены к ответственности."Всем пострадавшим, среди которых есть и жители соседнего Дагестана, оказывается необходимая помощь в региональных медучреждениях. В случае необходимости будет обеспечено иногороднее лечение", - добавил он.

https://ria.ru/20240715/poezda-1959819706.html

итум-калинский район

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происшествия, итум-калинский район, рамзан кадыров