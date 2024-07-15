https://ria.ru/20240715/stipendiya-1959771385.html

В России учредили стипендию имени военкора Журавлева

В России учредили стипендию имени военкора Журавлева - РИА Новости, 15.07.2024

В России учредили стипендию имени военкора Журавлева

Международная медиагруппа "Россия сегодня" подписала соглашение с МГУ, ВШЭ и Российским экономическим университетом им. Плеханова об учреждении стипендии имени... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:37

2024-07-15T14:37

2024-07-15T15:31

россия

украина

запорожская область

ростислав журавлев

дмитрий киселев

елена вартанова

высшая школа экономики (вшэ)

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" подписала соглашение с МГУ, ВШЭ и Российским экономическим университетом им. Плеханова об учреждении стипендии имени военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, передает корреспондент РИА Новости.Церемония подписания соглашения с вузами о стипендии имени военкора Ростислава Журавлева проходит в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Журавлев погиб при исполнении профессионального долга в зоне проведения специальной военной операции в результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами. Как отметили ранее в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня", этой стипендией будут поощрять студентов, обучающихся по направлению "Журналистика" и "проявивших выдающиеся способности в обучении будущей специальности". "У этой стипендии, конечно, тоже есть свое цифровое измерение — 50 тысяч рублей. Но главное, конечно, здесь не деньги, а энергия, которая заложена в этой стипендии, а именно (энергия и имя) Ростислава Журавлева. Это посыл, это поддержка всем студентам, которые получат эту стипендию. Не только материальная, но и моральная, какая угодно: человеческая, мужественная, идеологическая. Это большая честь — получить эту стипендию и быть даже номинантом на право ее получения. Ростислав Журавлев отдал жизнь за правду — и это большее, что может сделать журналист", — сказал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии подписания соглашения.Кроме того, Киселев отметил, что отдать жизнь корреспонденту за правду — это не цель профессии и профессиональной деятельности. Он добавил, что ни один репортаж не стоит жизни, но иногда обстоятельства и риски складываются так, что журналист погибает.Также в церемонии подписания соглашения приняли участие декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Вартанова, декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий, а также директор Института медиа факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, директор института "Первая академия медиа" РЭУ имени Г. В. Плеханова Эрнест Мацкявичюс.Журавлев — военный журналист, политический обозреватель РИА Новости (агентство и сайт Ria.ru входят в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник Русской весны на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого — в Запорожскую область. Несмотря на свой молодой возраст, Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023-го в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.

https://ria.ru/20240212/zhuravlev-1926945436.html

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html

https://ria.ru/20240713/doska-1959401446.html

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россия, украина, запорожская область, ростислав журавлев, дмитрий киселев, елена вартанова, высшая школа экономики (вшэ), мгу имени м. в. ломоносова, общество