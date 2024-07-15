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В России учредили стипендию имени военкора Журавлева - РИА Новости, 15.07.2024
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14:37 15.07.2024 (обновлено: 15:31 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/stipendiya-1959771385.html
В России учредили стипендию имени военкора Журавлева
В России учредили стипендию имени военкора Журавлева - РИА Новости, 15.07.2024
В России учредили стипендию имени военкора Журавлева
Международная медиагруппа "Россия сегодня" подписала соглашение с МГУ, ВШЭ и Российским экономическим университетом им. Плеханова об учреждении стипендии имени... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:37
2024-07-15T15:31
россия
украина
запорожская область
ростислав журавлев
дмитрий киселев
елена вартанова
высшая школа экономики (вшэ)
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" подписала соглашение с МГУ, ВШЭ и Российским экономическим университетом им. Плеханова об учреждении стипендии имени военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, передает корреспондент РИА Новости.Церемония подписания соглашения с вузами о стипендии имени военкора Ростислава Журавлева проходит в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Журавлев погиб при исполнении профессионального долга в зоне проведения специальной военной операции в результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами. Как отметили ранее в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня", этой стипендией будут поощрять студентов, обучающихся по направлению "Журналистика" и "проявивших выдающиеся способности в обучении будущей специальности". "У этой стипендии, конечно, тоже есть свое цифровое измерение — 50 тысяч рублей. Но главное, конечно, здесь не деньги, а энергия, которая заложена в этой стипендии, а именно (энергия и имя) Ростислава Журавлева. Это посыл, это поддержка всем студентам, которые получат эту стипендию. Не только материальная, но и моральная, какая угодно: человеческая, мужественная, идеологическая. Это большая честь — получить эту стипендию и быть даже номинантом на право ее получения. Ростислав Журавлев отдал жизнь за правду — и это большее, что может сделать журналист", — сказал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии подписания соглашения.Кроме того, Киселев отметил, что отдать жизнь корреспонденту за правду — это не цель профессии и профессиональной деятельности. Он добавил, что ни один репортаж не стоит жизни, но иногда обстоятельства и риски складываются так, что журналист погибает.Также в церемонии подписания соглашения приняли участие декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Вартанова, декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий, а также директор Института медиа факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, директор института "Первая академия медиа" РЭУ имени Г. В. Плеханова Эрнест Мацкявичюс.Журавлев — военный журналист, политический обозреватель РИА Новости (агентство и сайт Ria.ru входят в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник Русской весны на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого — в Запорожскую область. Несмотря на свой молодой возраст, Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023-го в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
https://ria.ru/20240212/zhuravlev-1926945436.html
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html
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россия
украина
запорожская область
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россия, украина, запорожская область, ростислав журавлев, дмитрий киселев, елена вартанова, высшая школа экономики (вшэ), мгу имени м. в. ломоносова, общество
Россия, Украина, Запорожская область, Ростислав Журавлев, Дмитрий Киселев, Елена Вартанова, Высшая школа экономики (ВШЭ), МГУ имени М. В. Ломоносова, Общество
В России учредили стипендию имени военкора Журавлева

МИА "Россия сегодня" и три российских вуза учредили стипендию имени Журавлева

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПодписание соглашений с вузами о стипендии имени военкора Ростислава Журавлева
Подписание соглашений с вузами о стипендии имени военкора Ростислава Журавлева - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Подписание соглашений с вузами о стипендии имени военкора Ростислава Журавлева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" подписала соглашение с МГУ, ВШЭ и Российским экономическим университетом им. Плеханова об учреждении стипендии имени военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония подписания соглашения с вузами о стипендии имени военкора Ростислава Журавлева проходит в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Журавлев погиб при исполнении профессионального долга в зоне проведения специальной военной операции в результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами. Как отметили ранее в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня", этой стипендией будут поощрять студентов, обучающихся по направлению "Журналистика" и "проявивших выдающиеся способности в обучении будущей специальности".
"У этой стипендии, конечно, тоже есть свое цифровое измерение — 50 тысяч рублей. Но главное, конечно, здесь не деньги, а энергия, которая заложена в этой стипендии, а именно (энергия и имя) Ростислава Журавлева. Это посыл, это поддержка всем студентам, которые получат эту стипендию. Не только материальная, но и моральная, какая угодно: человеческая, мужественная, идеологическая. Это большая честь — получить эту стипендию и быть даже номинантом на право ее получения. Ростислав Журавлев отдал жизнь за правду — и это большее, что может сделать журналист", — сказал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии подписания соглашения.
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Кроме того, Киселев отметил, что отдать жизнь корреспонденту за правду — это не цель профессии и профессиональной деятельности. Он добавил, что ни один репортаж не стоит жизни, но иногда обстоятельства и риски складываются так, что журналист погибает.
Также в церемонии подписания соглашения приняли участие декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Вартанова, декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий, а также директор Института медиа факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, директор института "Первая академия медиа" РЭУ имени Г. В. Плеханова Эрнест Мацкявичюс.
Журавлев — военный журналист, политический обозреватель РИА Новости (агентство и сайт Ria.ru входят в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник Русской весны на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого — в Запорожскую область. Несмотря на свой молодой возраст, Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023-го в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
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На здании "России сегодня" откроют мемориальную доску Ростиславу Журавлеву
13 июля, 10:36
 
РоссияУкраинаЗапорожская областьРостислав ЖуравлевДмитрий КиселевЕлена ВартановаВысшая школа экономики (ВШЭ)МГУ имени М. В. ЛомоносоваОбщество
 
 
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