https://ria.ru/20240715/ssj-1959705492.html
В Подмосковье завершили работы по поиску погибших членов экипажа с SSJ
В Подмосковье завершили работы по поиску погибших членов экипажа с SSJ - РИА Новости, 15.07.2024
В Подмосковье завершили работы по поиску погибших членов экипажа с SSJ
Спасатели завершили работы по поиску тел трёх членов экипажа потерпевшего крушение Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье, обнаружено 38 фрагментов, рассказал РИА... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T10:27
2024-07-15T10:27
2024-07-15T10:41
происшествия
московская область (подмосковье)
крушение sukhoi superjet под коломной
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Спасатели завершили работы по поиску тел трёх членов экипажа потерпевшего крушение Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье, обнаружено 38 фрагментов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Работы по поиску тел завершены, всего найдено 38 фрагментов", - сказал собеседник агентства.В пятницу в Подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Лайнер принадлежал "Газпром Авиа".
https://ria.ru/20240713/krushenie-1959423158.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), крушение sukhoi superjet под коломной
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной
В Подмосковье завершили работы по поиску погибших членов экипажа с SSJ
В Подмосковье на месте крушения SSJ нашли 38 фрагментов тел