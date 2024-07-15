https://ria.ru/20240715/ssj-1959705492.html

В Подмосковье завершили работы по поиску погибших членов экипажа с SSJ

В Подмосковье завершили работы по поиску погибших членов экипажа с SSJ - РИА Новости, 15.07.2024

В Подмосковье завершили работы по поиску погибших членов экипажа с SSJ

Спасатели завершили работы по поиску тел трёх членов экипажа потерпевшего крушение Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье, обнаружено 38 фрагментов, рассказал РИА... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T10:27

2024-07-15T10:27

2024-07-15T10:41

происшествия

московская область (подмосковье)

крушение sukhoi superjet под коломной

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Спасатели завершили работы по поиску тел трёх членов экипажа потерпевшего крушение Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье, обнаружено 38 фрагментов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Работы по поиску тел завершены, всего найдено 38 фрагментов", - сказал собеседник агентства.В пятницу в Подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Лайнер принадлежал "Газпром Авиа".

https://ria.ru/20240713/krushenie-1959423158.html

московская область (подмосковье)

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), крушение sukhoi superjet под коломной