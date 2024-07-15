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В госдепе отрицают, что причиной покушения на Трампа стала атмосфера в США - РИА Новости, 15.07.2024
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23:25 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/ssha-1959898902.html
В госдепе отрицают, что причиной покушения на Трампа стала атмосфера в США
В госдепе отрицают, что причиной покушения на Трампа стала атмосфера в США - РИА Новости, 15.07.2024
В госдепе отрицают, что причиной покушения на Трампа стала атмосфера в США
США отрицают, что атмосфера, созданная действующей администрацией вокруг экс-лидера и кандидата в президенты Дональда Трампа, спровоцировала покушение на него в РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T23:25
2024-07-15T23:25
в мире
сша
пенсильвания
россия
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фбр
покушение на дональда трампа
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. США отрицают, что атмосфера, созданная действующей администрацией вокруг экс-лидера и кандидата в президенты Дональда Трампа, спровоцировала покушение на него в субботу, заявил представитель госдепа США Мэттью Миллер, комментируя позицию РФ. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что атмосфера, созданная действующей администрацией США вокруг Трампа, спровоцировала нападение на него, было очевидно, что его жизнь находится в опасности. "Они (комментарии Кремля - ред.) абсолютно не соответствуют действительности", - заявил Миллер. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, при этом бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании - штата, где проходил митинг. Как уточнили журналисты, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
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в мире, сша, пенсильвания, россия, дональд трамп, дмитрий песков, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
В госдепе отрицают, что причиной покушения на Трампа стала атмосфера в США

Госдеп: США отрицают, что атмосфера вокруг Трампа спровоцировала покушение

© AP Photo / Evan VucciКандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. США отрицают, что атмосфера, созданная действующей администрацией вокруг экс-лидера и кандидата в президенты Дональда Трампа, спровоцировала покушение на него в субботу, заявил представитель госдепа США Мэттью Миллер, комментируя позицию РФ.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что атмосфера, созданная действующей администрацией США вокруг Трампа, спровоцировала нападение на него, было очевидно, что его жизнь находится в опасности.
«
"Они (комментарии Кремля - ред.) абсолютно не соответствуют действительности", - заявил Миллер.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое пострадали.
Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, при этом бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании - штата, где проходил митинг. Как уточнили журналисты, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
СМИ раскрыли неожиданные детали покушения на Трампа
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В миреСШАПенсильванияРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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