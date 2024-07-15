https://ria.ru/20240715/ssha-1959880389.html
Секретная служба США не допустит вооруженных людей на съезд республиканцев
Секретная служба США не допустит вооруженных людей на съезд республиканцев - РИА Новости, 15.07.2024
Секретная служба США не допустит вооруженных людей на съезд республиканцев
Секретная служба США не допустит вооруженных людей за периметр безопасности на национальном съезде Республиканской партии, сообщили в понедельник РИА Новости в... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T20:45
2024-07-15T20:45
2024-07-15T20:45
в мире
сша
пенсильвания
милуоки
дональд трамп
покушение на дональда трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149021/33/1490213362_0:0:5317:2991_1920x0_80_0_0_f1a3c3246162c8bdd498170f454cdc13.jpg
МИЛУОКИ (США), 15 июл - РИА Новости. Секретная служба США не допустит вооруженных людей за периметр безопасности на национальном съезде Республиканской партии, сообщили в понедельник РИА Новости в ведомстве. Съезд республиканцев, который, как ожидается, объявит Дональда Трампа своим кандидатом на выборах президента США, проходит в Милуоки с 15 по 18 июля. "Секретная служба США не разрешит принести оружие какого-либо рода внутрь периметра безопасности, исключения касаются только сотрудников правоохранительных органов при исполнении", - заявил РИА Новости представитель службы. В субботу в ходе предвыборного митинга в Пенсильвании на экс-президента Трампа было совершено вооруженное покушение. Политика со сцены увела охрана с ранением в области уха. Позже Трамп подтвердил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением. Власти проводят проверку организации безопасности на мероприятии.
https://ria.ru/20240715/gosdep-1959876599.html
https://ria.ru/20240715/tramp-1959862804.html
сша
пенсильвания
милуоки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149021/33/1490213362_57:0:4729:3504_1920x0_80_0_0_1e417f63a916621dd3f493b0315071e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, пенсильвания, милуоки, дональд трамп, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Милуоки, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа
Секретная служба США не допустит вооруженных людей на съезд республиканцев
Секретная служба США не пропустит на съезд республиканцев с оружием