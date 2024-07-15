https://ria.ru/20240715/ssha-1959880389.html

Секретная служба США не допустит вооруженных людей на съезд республиканцев

Секретная служба США не допустит вооруженных людей на съезд республиканцев - РИА Новости, 15.07.2024

Секретная служба США не допустит вооруженных людей на съезд республиканцев

Секретная служба США не допустит вооруженных людей за периметр безопасности на национальном съезде Республиканской партии, сообщили в понедельник РИА Новости в... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T20:45

2024-07-15T20:45

2024-07-15T20:45

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покушение на дональда трампа

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МИЛУОКИ (США), 15 июл - РИА Новости. Секретная служба США не допустит вооруженных людей за периметр безопасности на национальном съезде Республиканской партии, сообщили в понедельник РИА Новости в ведомстве. Съезд республиканцев, который, как ожидается, объявит Дональда Трампа своим кандидатом на выборах президента США, проходит в Милуоки с 15 по 18 июля. "Секретная служба США не разрешит принести оружие какого-либо рода внутрь периметра безопасности, исключения касаются только сотрудников правоохранительных органов при исполнении", - заявил РИА Новости представитель службы. В субботу в ходе предвыборного митинга в Пенсильвании на экс-президента Трампа было совершено вооруженное покушение. Политика со сцены увела охрана с ранением в области уха. Позже Трамп подтвердил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением. Власти проводят проверку организации безопасности на мероприятии.

https://ria.ru/20240715/gosdep-1959876599.html

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в мире, сша, пенсильвания, милуоки, дональд трамп, покушение на дональда трампа