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США надеются на заключение с Россией нового соглашения ДСНВ - РИА Новости, 15.07.2024
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18:18 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/ssha-1959844284.html
США надеются на заключение с Россией нового соглашения ДСНВ
США надеются на заключение с Россией нового соглашения ДСНВ - РИА Новости, 15.07.2024
США надеются на заключение с Россией нового соглашения ДСНВ
США по-прежнему сохраняют надежду на заключение с Россией нового соглашения ДСНВ после 2026 года, заявил в понедельник заместитель начальника штаба по... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:18
2024-07-15T18:18
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. США по-прежнему сохраняют надежду на заключение с Россией нового соглашения ДСНВ после 2026 года, заявил в понедельник заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара. &quot;Есть абсолютная надежда на новое (соглашение - ред.) по ядерному нераспространению&quot;, - сообщил он на вебинаре в понедельник, комментируя возможность продления российско-американского ДСНВ, который истекает в 2026 году.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Россия будет придерживаться количественных ограничений по Договору о СНВ при условии, если дальнейшие деструктивные шаги США не обессмыслят для Москвы эту задачу, в то же время, сейчас преждевременно говорить о том, что случится в этой сфере после истечения срока действия в феврале 2026 года. Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.
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россия, сша, москва, сергей рябков, владимир путин, нато, в мире
Россия, США, Москва, Сергей Рябков, Владимир Путин, НАТО, В мире
США надеются на заключение с Россией нового соглашения ДСНВ

Гебара: США надеются на заключение с РФ нового соглашения по СНВ после 2026 года

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТранспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс" . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. США по-прежнему сохраняют надежду на заключение с Россией нового соглашения ДСНВ после 2026 года, заявил в понедельник заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара.
«

"Есть абсолютная надежда на новое (соглашение - ред.) по ядерному нераспространению", - сообщил он на вебинаре в понедельник, комментируя возможность продления российско-американского ДСНВ, который истекает в 2026 году.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Россия будет придерживаться количественных ограничений по Договору о СНВ при условии, если дальнейшие деструктивные шаги США не обессмыслят для Москвы эту задачу, в то же время, сейчас преждевременно говорить о том, что случится в этой сфере после истечения срока действия в феврале 2026 года.
Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.
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