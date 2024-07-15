США надеются на заключение с Россией нового соглашения ДСНВ
Гебара: США надеются на заключение с РФ нового соглашения по СНВ после 2026 года
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Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс" . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. США по-прежнему сохраняют надежду на заключение с Россией нового соглашения ДСНВ после 2026 года, заявил в понедельник заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара.
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"Есть абсолютная надежда на новое (соглашение - ред.) по ядерному нераспространению", - сообщил он на вебинаре в понедельник, комментируя возможность продления российско-американского ДСНВ, который истекает в 2026 году.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Россия будет придерживаться количественных ограничений по Договору о СНВ при условии, если дальнейшие деструктивные шаги США не обессмыслят для Москвы эту задачу, в то же время, сейчас преждевременно говорить о том, что случится в этой сфере после истечения срока действия в феврале 2026 года.
Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.
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