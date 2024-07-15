https://ria.ru/20240715/ssha-1959844284.html

США надеются на заключение с Россией нового соглашения ДСНВ

США надеются на заключение с Россией нового соглашения ДСНВ - РИА Новости, 15.07.2024

США надеются на заключение с Россией нового соглашения ДСНВ

США по-прежнему сохраняют надежду на заключение с Россией нового соглашения ДСНВ после 2026 года, заявил в понедельник заместитель начальника штаба по... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T18:18

2024-07-15T18:18

2024-07-15T18:18

россия

сша

москва

сергей рябков

владимир путин

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580124916_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_5b6b856bee29441210d2f842236b9fbf.jpg

ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. США по-прежнему сохраняют надежду на заключение с Россией нового соглашения ДСНВ после 2026 года, заявил в понедельник заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара. "Есть абсолютная надежда на новое (соглашение - ред.) по ядерному нераспространению", - сообщил он на вебинаре в понедельник, комментируя возможность продления российско-американского ДСНВ, который истекает в 2026 году.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Россия будет придерживаться количественных ограничений по Договору о СНВ при условии, если дальнейшие деструктивные шаги США не обессмыслят для Москвы эту задачу, в то же время, сейчас преждевременно говорить о том, что случится в этой сфере после истечения срока действия в феврале 2026 года. Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.

https://ria.ru/20230928/dokument-1899303957.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, москва, сергей рябков, владимир путин, нато, в мире