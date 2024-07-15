https://ria.ru/20240715/ssha-1959762193.html

США больше не правят миром, заявил аргентинский депутат

США больше не правят миром, заявил аргентинский депутат - РИА Новости, 15.07.2024

США больше не правят миром, заявил аргентинский депутат

США больше не правят миром, как бы им этого ни хотелось, мир уже стал многополярным, считает аргентинский депутат Даниэль Гольян. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:08

2024-07-15T14:08

2024-07-15T14:08

в мире

сша

тайвань

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июл - РИА Новости. США больше не правят миром, как бы им этого ни хотелось, мир уже стал многополярным, считает аргентинский депутат Даниэль Гольян. "Многополярный мир существует, хотят ли того США или нет. Я слушал действующего президента и кандидата в президенты Джо Байдена, когда он говорил, что обладает ясным умом, чтобы управлять США и продолжать управлять миром. Это то, во что они верят - что они управляют миром. Но они им не управляют", - сказал депутат журналистам. По его словам, из 20 технологических компаний, которые занимаются искусственным интеллектом и которым принадлежит большинство патентов, 13 - это китайские компании, две японские, одна корейская, а американских - лишь четыре. "Они (США) проигрывают войну технологий, проигрывают битву за мировую торговлю, и быстро проигрывают. И они не понимают, что мир уже стал многополярным, что они уже не могут делать все, что хотят, в мире", - отметил Гольян. По мнению депутата, США будут стараться не допустить своего проигрыша и, скорее всего, развяжут новый военный конфликт, например, вокруг Тайваня.

https://ria.ru/20240711/vstrecha-1958878546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, тайвань, джо байден