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Экс-прокурор из США назвал причину преступлений, подобных атаке на Трампа - РИА Новости, 15.07.2024
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04:09 15.07.2024 (обновлено: 04:51 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/ssha-1959676071.html
Экс-прокурор из США назвал причину преступлений, подобных атаке на Трампа
Экс-прокурор из США назвал причину преступлений, подобных атаке на Трампа - РИА Новости, 15.07.2024
Экс-прокурор из США назвал причину преступлений, подобных атаке на Трампа
Политики в США создают "фоновый шум" в обществе, который провоцирует совершение преступлений, подобных покушению на бывшего американского лидера Дональда... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T04:09
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Политики в США создают "фоновый шум" в обществе, который провоцирует совершение преступлений, подобных покушению на бывшего американского лидера Дональда Трампа, заявил РИА Новости бывший прокурор министерства юстиции США Рональд Зиверт. "Сейчас фоновый шум в политических кампаниях может провоцировать этих "сумасшедших", которые изначально психически не в порядке… Это люди, которые нуждаются в психологической помощи", - сообщил он агентству. По мнению Зиверта, подобные происшествия в США вызваны не группой лиц, а отдельными людьми, страдающими от психических проблем. "Так было почти со всеми школьными перестрелками и многими попытками покушений. В США они редко являются организованными нападениями", - подчеркнул экс-прокурор. Он добавил, что хоть и не располагает точной информацией о биографии преступника, но имеющиеся о нем сведения позволяют предположить, что "это был проблемный человек, а не был организованный акт". Кроме того, Зиверт назвал "лицемерными" призывы демократов смягчить политическую риторику в публичном поле после того, как они сами называли Трампа "угрозой демократии". Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
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сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, в мире
США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, В мире
Экс-прокурор из США назвал причину преступлений, подобных атаке на Трампа

Экс-прокурор Зиверт: политики в США создают "шум", провоцирующий на преступления

© AP Photo / Evan VucciСтрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Политики в США создают "фоновый шум" в обществе, который провоцирует совершение преступлений, подобных покушению на бывшего американского лидера Дональда Трампа, заявил РИА Новости бывший прокурор министерства юстиции США Рональд Зиверт.
"Сейчас фоновый шум в политических кампаниях может провоцировать этих "сумасшедших", которые изначально психически не в порядке… Это люди, которые нуждаются в психологической помощи", - сообщил он агентству.
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По мнению Зиверта, подобные происшествия в США вызваны не группой лиц, а отдельными людьми, страдающими от психических проблем. "Так было почти со всеми школьными перестрелками и многими попытками покушений. В США они редко являются организованными нападениями", - подчеркнул экс-прокурор.
Он добавил, что хоть и не располагает точной информацией о биографии преступника, но имеющиеся о нем сведения позволяют предположить, что "это был проблемный человек, а не был организованный акт".
Кроме того, Зиверт назвал "лицемерными" призывы демократов смягчить политическую риторику в публичном поле после того, как они сами называли Трампа "угрозой демократии".
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Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
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