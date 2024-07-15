https://ria.ru/20240715/srok-1959803155.html
Житель Мордовии получил 19 лет колонии за насилие над детьми
Житель Мордовии получил 19 лет колонии за насилие над детьми - РИА Новости, 15.07.2024
Житель Мордовии получил 19 лет колонии за насилие над детьми
Житель Мордовии осужден на 19 лет колонии строгого режима за насилие над 4 мальчиками и девочкой в возрасте от 11 до 14 лет, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:05
2024-07-15T16:05
2024-07-15T16:05
происшествия
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саранск
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Житель Мордовии осужден на 19 лет колонии строгого режима за насилие над 4 мальчиками и девочкой в возрасте от 11 до 14 лет, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "Приговором суда ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Следствием и судом установлено, что на протяжении нескольких лет - с 2018 по 2021 годы - житель Саранска неоднократно совершал преступления в отношении четырех мальчиков и одной девочки в возрасте от 11 до 14 лет. Это происходило в разных местах города, в том числе по месту его проживания, куда он обманом заманивал потерпевших. После того, как о произошедшем стало известно от одного из несовершеннолетних, следователи СК возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По ходатайству следователя СК мужчина был помещен под стражу.
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происшествия, россия, саранск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Саранск, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Мордовии получил 19 лет колонии за насилие над детьми
Житель Саранска получил 19 лет колонии за насилие над 4 мальчиками и девочкой