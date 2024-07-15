https://ria.ru/20240715/srok-1959803155.html

Житель Мордовии получил 19 лет колонии за насилие над детьми

Житель Мордовии получил 19 лет колонии за насилие над детьми - РИА Новости, 15.07.2024

Житель Мордовии получил 19 лет колонии за насилие над детьми

Житель Мордовии осужден на 19 лет колонии строгого режима за насилие над 4 мальчиками и девочкой в возрасте от 11 до 14 лет, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:05

2024-07-15T16:05

2024-07-15T16:05

происшествия

россия

саранск

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Житель Мордовии осужден на 19 лет колонии строгого режима за насилие над 4 мальчиками и девочкой в возрасте от 11 до 14 лет, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "Приговором суда ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Следствием и судом установлено, что на протяжении нескольких лет - с 2018 по 2021 годы - житель Саранска неоднократно совершал преступления в отношении четырех мальчиков и одной девочки в возрасте от 11 до 14 лет. Это происходило в разных местах города, в том числе по месту его проживания, куда он обманом заманивал потерпевших. После того, как о произошедшем стало известно от одного из несовершеннолетних, следователи СК возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По ходатайству следователя СК мужчина был помещен под стражу.

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россия

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происшествия, россия, саранск, следственный комитет россии (ск рф)